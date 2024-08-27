Uluslararası Af Örgütü'nden Danimarka'ya Tepki: Silah İhracatı Durmalı

Af Örgütü'nden Danimarka'ya Sert Eleştiri

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'e F-35 savaş uçakları için parça tedarikini durdurması amacıyla Danimarka hakkında açtığı davanın yankılarını sürdürüyor. Kopenhag yönetimi, olayın yasallığına ilişkin yerel mahkemelerin karar vermesine izin vermeyeceğini belirtti, bu durum ise Af Örgütü tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Klarup: "Hukukun Üstünlüğüne Saygı Gösterilmeli"

Uluslararası Af Örgütü Danimarka Genel Sekreteri Vibe Klarup, AA muhabirine verdiği demeçte, "Hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir devlet, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi noktasında ulusal mahkemelerin denetimini engellemeye çalışmamalıdır." ifadesini kullandı. Klarup, bu durumu eleştirerek, Danimarka hükümetinin mahkemeye gitmekten kaçınmasını "derinden şaşırtıcı" bulduğunu dile getirdi.

Gazze için Zaman Daralıyor

Klarup, "Gazze bekleyemez. Danimarka’nın İsrail’e silah ihracatı devam ederken durum giderek kötüleşiyor" şeklinde konuşarak, devam eden kriz üzerindeki endişelerini dile getirdi. Aynı zamanda, Danimarka hükümetinin uluslararası hukuka saygının mahkeme süreçlerinde test edilmemesi gerektiğine inandığını vurgulayarak, "Gerçekten böyle bir inanca mı sahipler?" diye sordu.

Daha Önce Açılan Dava ve Hükümetin Açıklamaları

Mart ayında, Danimarka merkezli dört insan hakları kuruluşu, İsrail'e silah ihracatı yaptığı gerekçesiyle Danimarka aleyhine dava açmıştı. 16 Ağustos'ta ise Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, hükümetinin yasalara aykırı bir silah ihracatında bulunmadığını ifade etti. Rasmussen, "Yerli mahkemelerin bu konunun yasa dışılığına karar vermesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.