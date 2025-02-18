Uluslararası Af Örgütü'nden Fransa'daki Başörtüsü Yasağına Sert Tepki

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'da sporda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısının reddedilmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 21:16
Uluslararası Af Örgütü'nden Fransa'daki Başörtüsü Yasağına Sert Tepki

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'daki başörtüsü yasağını kınadı

Uluslararası Af Örgütü, Fransız parlamenterlere spor müsabakalarında başörtüsü de dahil olmak üzere dini simgeleri yasaklayan yasa tasarısını reddetmeleri için çağrıda bulundu. Örgütün araştırmacısı Anna Blus, "Tüm kadınların, kendi kıyafetlerini seçme hakkı var" ifadelerini kullanarak, bu yasanın ayrımcı bir niteliğe sahip olduğunu belirtti.

Yasa Tasarısının Görüşmeleri Başladı

Fransa'da dini semboller ve kıyafetlerin spor müsabakalarında yasaklanmasını öngören yasa tasarısı bugün ve yarın Senato'da görüşülecek. Uluslararası Af Örgütü, bu durumun Fransa'daki laiklik ilkelerinin pratikte nasıl ihlal edildiğine dikkat çekiyor. Örgüt, Fransa'nın Anayasası'ndaki laiklik ilkesinin, aslında din özgürlüğünü koruması gerektiğini belirtirken, uygulamada bunun çoğu zaman Müslüman kadınların haklarının kısıtlanması için kullanıldığını vurguladı.

Fransa'da Ayrımcı Yasakların Tarihçesi

Yıllar içinde Fransız hükümeti, Müslüman kadınların kıyafetlerini düzenleyen birçok ayrımcı politikayı hayata geçirdi. Spor federasyonları da pek çok branşta başörtüsü yasağını uygulamaya koydu. Uluslararası Af Örgütü, bu yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda, ırkçılığın artacağı ve Müslümanlara yönelik düşmanca bir ortamın yaygınlaşacağını öne sürdü.

Paris Olimpiyatları Öncesinde Kritik Rapor

Örgüt, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Paris Olimpiyatları öncesinde yayımladığı raporda, Müslüman kadınların spor yapma özgürlüğünün kısıtlanmasının zihinsel ve fiziksel sağlıklarını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

Başörtüsü Yasağının Etkileri Üzerine Değerlendirme

Anna Blus, Fransa'daki başörtüsü yasağının sadece sporlarla sınırlı kalmayıp, Müslüman kadınları hedef aldığını ifade etti. Hepimiz İçin Basket topluluğunun eş kurucularından Haifa Tlili, bu yasakları haklı çıkaracak bir veri olmadığını belirterek, Müslüman kadın sporcuları dışlamanın yanlış olduğunu vurguladı. Eş kuruculardan Helene Ba ise, yeni yasanın Müslüman kadınların hayatında korkunç etkiler yaratacağını söyledi.

Spor Dünyasında Başörtüsü Yasağına Dair Mevcut Durum

Fransa Futbol Federasyonu, spor etkinliklerinde başörtüsünü yasaklarken, Fransa Hentbol Federasyonu bunun aksine başörtüsüne izin veriyor. Senatör Michel Savin tarafından geçen yıl sunulan yasa tasarısında, tüm spor branşlarında başörtüsü dahil dini sembollerin yasaklanması amaçlanıyor. Tasarı ayrıca, toplu ibadetlerin kamuya ait spor alanlarında yasaklanmasını da öngörüyor.

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