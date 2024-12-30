Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'e Çağrı: Hüsam Ebu Safiyye Derhal Serbest Bırakılsın!

Uluslararası Af Örgütü: Hüsam Ebu Safiyye'nin Derhal Serbest Bırakılması Gerekiyor

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye hakkında son derece endişeli olduklarını dile getirerek, Ebu Safiyye'nin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sağlık Çalışanlarının Maruz Kaldığı Kötü Muamele

Callamard, X hesabından yaptığı paylaşımda, Dr. Ebu Safiyye'nin durumu hakkındaki kaygılarını dile getirdi ve "Kendisi derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Callamard, Gazze'nin yok edilen sağlık sektörünün sesi olan Ebu Safiyye'nin, hastanesinin korunması için çağrıda bulunduğunu ve oğlunun öldürülmesi dahil altı ay boyunca insanlık dışı koşullarda çalıştığını vurguladı.

Callamard, İsrail'in sağlık tesislerine yönelik artan saldırılarına dikkat çekerek, "Bu baskın, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık tesislerine yönelik son iki ay içerisinde gerçekleşen bir dizi saldırının sonuncusuydu. Kemal Advan Hastanesi artık hizmet veremez hale geldi." dedi.

Callamard, bunun yanında İsrail'in, Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımına başladığından bu yana yüzlerce sağlık çalışanını suçsuz yere gözaltına aldığını ve sağlık çalışanlarının işkenceye maruz kaldığını belirtti. Callamard, ayrıca, bu sağlık çalışanlarının dış dünyayla iletişim kurmadan gözaltında tutulduğunu ifade etti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Callamard, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının savaş hedefi haline getirilemeyeceğini belirterek, "Uluslararası toplum, özellikle İsrail'in müttefikleri, Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımın sona erdirilmesi için harekete geçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise, "İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoyarak, onlarca sağlık personelini de soruşturma için bir merkeze götürdü." açıklamasında bulundu.