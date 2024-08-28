Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarına Sert Tepki

Uluslararası Af Örgütü'nden Önemli Açıklama

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırıların ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Şiddetin Tırmanması Bekleniyor

Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Af Örgütü, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki askeri operasyonlarının, Erika Guevara-Rosas'ın açıklamalarına göre, "ölümcül şiddetin tırmanmasına neden olacağını" belirtti.

Çocuklar da Riskte

Guevara-Rosas, "Son aylarda artan hukuksuz cinayetler ve saldırılar, daha çok Filistinlinin risk altında olduğunu göstermekte. Ekim 2023'ten bu yana, İsrail güçleri en az 622 Filistinliyi öldürdü, bunlardan 142'si çocuk" dedi.

Açıklama ve Çağrılar

Guevara-Rosas, "Bu tür askeri operasyonlar, zorla yerinden etme ve kritik altyapının tahribi gibi sonuçlara yol açacaktır" ifadesini kullandı. Ayrıca, sağlık tesislerinin korunması için İsrailli yetkililere çağrıda bulundu. "Hastanelerin erişiminin engellenmesi kabul edilemez ve tıbbi yardıma ihtiyacı olan bireylerin gerekli hizmetlere ulaşması sağlanmalıdır" dedi.

Cenin ve Tulkerim'e Eş Zamanlı Saldırılar

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarında en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı ve bazı yaralıların durumu kritik olarak değerlendiriliyor. Saldırılar, Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde gerçekleştirildi.