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Uluslararası Af Örgütü'nden Londra Polisinin Filistin Eylemine Tepki

Uluslararası Af Örgütü, Londra'da Filistin eylemine müdahale eden polisin protesto kolaylaştırma yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 00:11
Uluslararası Af Örgütü'nden Londra Polisinin Filistin Eylemine Tepki

Uluslararası Af Örgütü'nden Sert Eleştiri

Uluslararası Af Örgütü, Londra'da gerçekleştirilen Filistin'e destek eylemine müdahale eden polisin, protestoları kolaylaştırma yükümlülüğünü ihlal ettiğini açıkladı.

Örgütün Kampanyalar ve İletişim Direktörü Kerry Moscogiuri, Londra Medropolitan Polisi'nin 18 Ocak tarihinde yaptığı müdahalenin son derece endişe verici olduğunu ifade etti. Moscogiuri, eylemden önce polisin, gösteriye izin vermeyeceği yönündeki açıklamalarının kaygı verici olduğunu vurguladı.

Yasal Dayanak Sorgulanıyor

Moscogiuri, yapılan kısıtlamaların daha önce hukuka aykırı olduğu kararı verilmiş yasal yetkilere dayanıyor gibi görünmesine dikkat çekti. Ayrıca, çok sayıda göstericinin kısıtlamaları ihlal ettiği için gözaltına alınmalarına dair yasal dayanağın açıklanması gerektiğini belirtti. "Af Örgütü olarak gelişmeleri yakından izliyoruz. Geçen yılki eylemler büyük oranda barışçıl olmuştu." şeklinde konuştu.

Polisin Müdahalesi ve Gözaltılar

Londra Metropolitan Polisi, cumartesi günü BBC'nin önünde düzenlenecek Filistin'le dayanışma eylemini, yakınlarda bulunan bir sinagog gerekçesiyle engelleyeceğini açıklamıştı. Polis ile organizatörler arasında sağlanan anlaşmasızlık sonucu, göstericiler Downing Sokağı'nın bağlı olduğu Whitehall Caddesi'nde toplandı ve BBC önüne yürüyüşe geçtiler.

Protestocular, yapılan yürüyüş sırasında polis müdahalesiyle karşılaştı. Bu arbede sonucunda, yürüyüşün organizatörlerinden Chris Nineham dahil olmak üzere 77 kişi gözaltına alındı.

İfade Vermeye Çağrılar

Pazar günü, iktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn, Milletvekili John McDonnell ve eylemin ana organizatörlerinden Ben Jamal, ifade vermeye çağrıldı.

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