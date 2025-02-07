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Uluslararası Af Örgütü'nden UCM Yaptırımına Sert Tepki

Uluslararası Af Örgütü, Trump'ın UCM’ye yönelik yaptırım kararını uluslararası adalet sistemine saldırı olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:39
Uluslararası Af Örgütü'nden UCM Yaptırımına Sert Tepki

Uluslararası Af Örgütü'nden Sert Açıklama

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde yaptırım uygulama kararının, uluslararası adalet sistemine bir saldırı olduğunu ifade etti.

Trump'ın Kararına Karşı Çıktı

Callamard, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın kararına karşı tepkisini dile getirerek, "Bu pervasız eylem, İsrail'in hukukun ve uluslararası adaletin evrensel ilkeleri üzerindeki üstünlüğünü vurguluyor. Trump, İsrail hükümetinin işlediği suçları onaylamakta ve cezasızlığı teşvik etmektedir," ifadesini kullandı.

Uluslararası Adalet Sistemine Yönelik Saldırı

Callamard, Trump'ın kararının, uluslararası toplum tarafından yüzyıllar boyunca inşa edilen "uluslararası adalet sistemine yönelen bir saldırı" olduğunu belirterek, bu yaptırımları "ortak insanlığa karşı bir ihanet" olarak nitelendirdi.

Adaletin Bağımsız Takibi Tehlikede

Callamard, ABD'nin uluslararası hukuka göre işlenen suçlar konusunda hesap vermekten kaçanların adaletten kaçmasını engellemeyi amaçlayan kurumu cezalandırmaya hazırlıklı olduğunu vurguladı. "Hiçbir kişi, işlediği uluslararası suçlar nedeniyle muaf tutulmamalıdır; bu tutum, Trump'ın siyasi müttefiklikleri nedeniyle ABD hükümeti tarafından desteklenmemelidir," dedi.

UCM'nin Önemi Vurgulandı

Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım, Ukrayna'ya karşı Rusya'nın saldırganlığı gibi örneklerle, global hukuk sisteminin tehdit altında olduğu bir dönemde UCM gibi kurumların önemini artırdığını belirten Callamard, yaptırımların adaletin bağımsız takibini zedelediğine dikkat çekti.

Harekete Geçme Çağrısı

Callamard, hükümetlere ve bölgesel organizasyonlara, Trump'ın yaptırımlarının etkisini azaltma ve engelleme çağrısında bulunarak, "UCM üyesi devletler, kolektif eylemlerle mahkemeyi ve personelini koruyabilir. Daha önce hiç olmadığı kadar acil eyleme ihtiyaç bulunmaktadır," şeklinde konuştu.

Trump'ın Yaptırım Kararı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Bu karar doğrultusunda Donald Trump, UCM’ye yönelik yaptırım öngören başkanlık kararnamesini dün imzaladı.

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