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Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları Ödül Töreni

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu. Öğrencilerin kültürel değerleri keşfetmesi amaçlandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:02
Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları Ödül Töreni

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları Ödül Töreni Düzenlendi

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri resim, deneme, masal ve öykü kategorilerinde ödüller aldı.

Törene Önemli İsimler Katıldı

Ödül töreni, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın yanı sıra ödül kazanan öğrenciler ve davetliler katıldı.

Ahilik Kültürü Üzerine Vurgu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı, törende ahilik kültürünün insan ilişkilerinin temelini oluşturduğunu belirtti. Yazıcı, "Ahilik, eli açıklık ve cömertliği simgeler; toplumun huzurunu ve barışını inşa eden önemli kavramlardır," dedi.

Ahiliğin Eğitime Etkisi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Bakanlık olarak "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni uygulamaya koyduklarını ifade etti. Macit, ahiliği sadece bir kültürel miras olarak görmediklerinin altını çizerek, "Ahilik, eğitim sistemimizin merkezinde yer alan temel değerlerden biridir," dedi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nın Çalışmaları

Abdullah Çalışkan, vakıf olarak 2016'dan bu yana Türk dünyasının birliği ve dayanışması için çeşitli projeler yürüttüklerini aktardı. Bu projeler aracılığıyla ilkokul çağındaki çocuklara ahilik kültürünü tanıtmaya çalıştıklarını vurguladı.

Ahi Kültürünün Önemi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ahilik sisteminin dünyada eşsiz bir model olduğunu ve bu kültürün yeniden canlandırılması için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti. Baran, "Ahilik, toplumsal problemlerimizi aşmamıza yardımcı olabilecek değerli bir sistemdir," dedi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yapılan konuşmaların ardından, çeşitli kategorilerde başarı gösteren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören, gençlerin kültürel değerleri tanıması ve yerleştirmesi adına önemli bir etkinlik oldu.

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi....

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı (sağ 4), Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (sağ 3), Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan (sağ 5) ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran (sağ 6), ödül alan öğrenciler ve davetliler katıldı.

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi....

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı (sağ 4), Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (sağ 3), Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan (sağ 5) ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran (sağ 6), ödül alan öğrenciler ve davetliler katıldı.

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi....

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı (sağ 4), Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (sağ 3), Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan (sağ 5) ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran (sağ 6), ödül alan öğrenciler ve davetliler katıldı.

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi....

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı (sağ 4), Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (sağ 3), Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan (sağ 5) ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran (sağ 6), ödül alan öğrenciler ve davetliler katıldı.

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi....

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı (sağ 4), Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (sağ 3), Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan (sağ 5) ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran (sağ 6), ödül alan öğrenciler ve davetliler katıldı.

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi....

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı (sağ 4), Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (sağ 3), Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan (sağ 5) ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran (sağ 6), ödül alan öğrenciler ve davetliler katıldı.

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi....

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı (sağ 4), Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (sağ 3), Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan (sağ 5) ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran (sağ 6), ödül alan öğrenciler ve davetliler katıldı.

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi....

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı (sağ 4), Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (sağ 3), Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan (sağ 5) ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran (sağ 6), ödül alan öğrenciler ve davetliler katıldı.

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi....

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı (sağ 4), Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (sağ 3), Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan (sağ 5) ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran (sağ 6), ödül alan öğrenciler ve davetliler katıldı.

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi....

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı (sağ 4), Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (sağ 3), Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan (sağ 5) ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran (sağ 6), ödül alan öğrenciler ve davetliler katıldı.

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi....

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı (sağ 4), Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (sağ 3), Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan (sağ 5) ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran (sağ 6), ödül alan öğrenciler ve davetliler katıldı.

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