Uluslararası Akademisyenlerden İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Uluslararası Akademik Çalışmalar

İspanya, İngiltere ve Türkiye'den akademisyenler, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinin sona ermesi için uluslararası yaptırımlar ve kamuoyunun baskısını artırma çağrısında bulundu. Bu bağlamda, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ORMER Ortadoğu Enstitüsü, Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü (IPAZ) ve Avrupa Arap İleri Araştırmalar Enstitüsü (FUNDEA) işbirliğinde, "İsrail-Filistin Çatışması" temalı 7. "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi" düzenlendi.

Dr. Diego Checa Hidalgo'nın Değerlendirmeleri

Kongrede yer alan Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Diego Checa Hidalgo, açılışta yaptığı konuşmada, "Uluslararası hukuk ihlal edilirse, ileride başka ülkeler de benzer eylemlerde bulunabilir." uyarısında bulundu. İspanya'da kamuoyunun son bir yılda hükümetleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Hidalgo, İspanya hükümetinin Filistin'i resmi olarak tanıma yönünde adımlar attığını kaydetti.

Baskılar ve Protestolar

Hidalgo, "200'den fazla sendika ve sivil toplum kuruluşu, 'Filistin'deki Soykırıma ve İşgale Karşı' sloganıyla 24 saatlik genel grev düzenledi. Bu protestolar, hükümetlerin İsrail'e yönelik politikasını değiştirmesine yönelik bir talep niteliğindeydi." ifadesini kullandı.

Silah Ticareti ve İspanya'nın Rolü

İspanyol akademisyen, üniversiteler bünyesinde Filistin meselesinin daha fazla gündeme getirileceği çalışmalar yürütüldüğünü ve bu çalışmaların amacının silah ticaretini durdurmak, ekonomik bağları zayıflatmak ve hükümetleri politikalarını değiştirmeye zorlamak olduğunu vurguladı.

Netanyahu'ya Yönelik Uluslararası Süreçler

Hidalgo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası mahkemelerde yargılamaya tabi tutulması gerektiğini ifade etti. Bu durumun, uluslararası hukukta önemli bir örnek teşkil etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa'daki Duyarlılık

Sevilla Üniversitesi İslam Tarihi Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Antonio Basallote, Avrupa'daki halklarda Filistin davasına dair bir duyarlılık oluştuğunu belirtti. Bazı ülkelerin, diğerlerine göre daha etkin bir şekilde bu konunun takipçisi olduğunu ifade etti.

Amerika'nın Rolü ve Yerleşim Politikaları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi Direktörü Prof. Dr. Sami al-Arian, ABD'nin İsrail'in politikalarını etkilemesi gerektiğinin altını çizerek, birçok Müslüman ülkenin bu süreçte daha aktif olabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Tim Jacoby ise İngiltere'deki Siyonist lobi etkisinin, halkın İsrail'i eleştirmesini zorlaştırdığını belirtti.

Bu akademik değerlendirmeler, sistematik ihlallere karşı uluslararası işbirliğinin ve kamuoyunun rolünün önemini gözler önüne seriyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ORMER Ortadoğu Enstitüsü, Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü (IPAZ) ve Avrupa Arap İleri Araştırmalar Enstitüsü (FUNDEA) işbirliğinde, "İsrail-Filistin Çatışması" ana temasıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi", farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye katılan Sevilla Üniversitesi İslam Tarihi Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Antonio Basallote, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ORMER Ortadoğu Enstitüsü, Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü (IPAZ) ve Avrupa Arap İleri Araştırmalar Enstitüsü (FUNDEA) işbirliğinde, "İsrail-Filistin Çatışması" ana temasıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi", farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye katılan Sevilla Üniversitesi İslam Tarihi Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Antonio Basallote, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.