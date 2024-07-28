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Uluslararası Akdeniz Fotoğraf Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Coşkun, Uluslararası Akdeniz Fotoğraf Yarışması'nda 2 ödül alarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 09:28
Uluslararası Akdeniz Fotoğraf Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Coşkun'dan Çifte Başarı

Anadolu Ajansı'nın kıdemli foto muhabiri Ahmet Coşkun, Uluslararası Akdeniz Fotoğraf Yarışması'nda iki ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yarışmanın Detayları

Yarışma, farklı ülkelerden çok sayıda fotoğrafçının katılımıyla gerçekleştirildi. Coşkun'un çalışmaları, jüri tarafından beğenilerek ödüle layık görüldü.

Coşkun'un Açıklamaları

Ahmet Coşkun, kazandığı ödüller hakkında şöyle konuştu: "Bu başarı, sadece benim değil, Anadolu Ajansı’nın da bir başarısıdır. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı'nın Rolü

Anadolu Ajansı, böyle uluslararası organizasyonlarda yer alarak Türk fotoğrafçılarının yeteneklerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

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