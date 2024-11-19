Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu Başladı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Bilim Tarihi Enstitüsü ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü'nde kapılarını açtı. Sempozyum, UNESCO tarafından 2024'ün Ali Kuşçu Yılı olarak ilan edilmesi vesilesiyle gerçekleştirildi.

Programa katılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, sempozyumun açılış konuşmasını yaparak, "Kaynakları ve Etkileri Açısından Ali Kuşçu'nun Sayı Tanımı" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Ali Kuşçu'nun Bilimsel Katkıları

Prof. Dr. Fazlıoğlu, Ali Kuşçu'nun çalışmalarının önemli bir ilim mirası üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, eserlerinin doymuş bir medeniyet döneminde verildiğinin altını çizdi. Fazlıoğlu, bu medeniyetin çoklu okuma biçimlerine imkan tanıdığını belirtti.

Kuşçu'nun sayı meselesine yaklaşımının, teknik değil 'metodolojik' açıdan önemli olduğunu ifade eden Fazlıoğlu, şöyle devam etti: "Ali Kuşçu, kendisinden önce gelen geleneğe meydan okumuş ve sayma eylemini pratik bir duruma dönüştürmüştür. Sayının varlık şemasındaki yerini belirlemek için nesnelerin mahiyetini, parça kavramını ve bireyselleşmeyi ele almıştır."

Sempozyum Detayları

Toplam 7 oturumdan oluşan sempozyumda, "İslam Fizik Tarihinde Optik Problemleri ve Işık Terminolojisi: Ali Kuşçu Örneği", "Bir Dilbilimci Olarak Ali Kuşçu" gibi başlıklar da yer alıyor. Sempozyum, 20 Kasım'da sona erecek.

Ayrıca, "Semerkand'tan İstanbul'a Ali Kuşçu ve Çevresi Yazma Eser Sergisi" de Rami Kütüphanesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kuşçu'nun bilim dünyasına yaptığı katkılar, bu sempozyum aracılığıyla bilimseverlerle buluşacak.

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