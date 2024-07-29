Uluslararası Aranan Üç Zanlı İstanbul ve Bodrum'da Yakalandı

Uluslararası Aranan Üç Zanlı Türkiye'de Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası boyutta aranan üç suçlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, İstanbul ve Bodrum'da gerçekleştirilen operasyonlarla bu kişilerin yakalandığını duyurdu.

İstanbul'da İki Zanlı Yakalandı

Bakan Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Alexander Gustafsson ve Dragan Pavlıcevıc'in İstanbul'da ele geçirildiğini bildirdi. Gustafsson, İsveç tarafından çıkarılan bültenle "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Kara Para Aklama" suçlarından aranmaktaydı. Diğer zanlı Pavlıcevıc ise Karadağ tarafından çıkarılan bültenle, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Suç Örgütü Üyeliği" suçlamalarıyla arandığı öğrenildi.

Bodrum'da Üçüncü Zanlı Ele Geçirildi

Bodrum'da gerçekleşen 'Kuyu-13' operasyonuyla, Alexandar Nedevskı gözaltına alındı. Nedevskı'nın yakalanması için Türkiye genelinde ortak çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Bu zanlı, İsveç tarafından çıkarılan bir kırmızı difüzyon mesajıyla aranıyordu.

Operasyonların Detayları

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan bu kişiler hakkında bilgileri paylaşarak, operasyonların Narkotik Suçlarla Mücadele ve diğer ilgili birimlerin koordinesiyle yapıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya'dan Mesaj

Yerlikaya, operasyonda görev alan tüm birimleri tebrik ederek, "Halkımızın huzurunu tehdit eden uluslararası organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız" dedi. Bakan, suçluların adalete teslim edileceğini belirtti.