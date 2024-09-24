Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Filistin Lideri Abbas ile Görüştü

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, Filistin Lideri ile Bir Araya Geldi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için geldiği New York'ta, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme Detayları

UCM tarafından yapılan resmi açıklamada, Han ile Abbas'ın BM Genel Kurulu vesilesiyle bir araya geldiği duyuruldu. Açıklamada, "Savcılığın bağımsız soruşturmalarının desteklenmesi için diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır." ifadesi yer aldı.

Yoğun Diplomasi Trafigi

Kerim Han, New York’taki temasları kapsamında, birçok uluslararası liderle de bir araya geldi. Bu liderler arasında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El-Menfi bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Han'ı Türkevi'nde kabul etme fırsatı buldu.