Uluslararası Dayanışma Hareketi: İsrail, Türk-Amerikan Gönüllüyü Kasıtlı Olarak Öldürdü

Uluslararası Dayanışma Hareketi Açıklama Yaptı

Uluslararası Dayanışma Hareketi (UDM), İsrail'in Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi kasıtlı olarak hedef alıp öldürdüğünü açıkladı. Açıklamada, Eygi'nin Filistin halkının uğradığı zulme karşı durmak amacıyla organize edilen haftalık gösterilere gözlemci olarak katıldığı ifade edildi.

Barışçıl Gösteride Ölüm

ISM, Eygi'nin Batı Şeria'nın Beyta beldesinde düzenlenen bir gösteride işgalci İsrail askerleri tarafından vurulmasının ardından yapılan gözlemleri paylaştı. Açıklamada, Eygi'nin dua eden gruptan uzakta, zeytin ağaçlarının yanında durduğu sırada bir keskin nişancı tarafından hedef alındığı belirtildi. "Ordu, kasıtlı olarak Eygi'yi kafasından vurdu" şeklinde ifadelere yer verildi.

Uluslararası Tepkiler

Eygi'nin vefatı, dünya genelinde tepkilere yol açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini kınayarak, İsrail’in insanlığa karşı suçlarının hesabını hukuk önünde vermesi için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Eygi, Filistin topraklarının işgaline karşı barışçıl yöntemlerle destek veren ISM gönüllüsüydü. Bu olay, 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek hayatını kaybeden ABD vatandaşı Rachel Corrie ile aynı harekete mensup olmasının yanı sıra, uluslararası insan hakları ihlalleri konusunda dikkat çekti.

Uluslararası Dayanışma Hareketi, Eygi'yi şehit kabul ederek, konuşmalarına yer verdiği görgü tanıklarının ifadeleriyle, bu katliamın uluslararası boyutta ele alınması gerektiğinin altını çizdi.