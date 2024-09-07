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Uluslararası Dayanışma Hareketi Kurucusundan Tepki: Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü

Uluslararası Dayanışma Hareketi kurucusu Neta Golan, İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi'yi hedef aldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:02
Uluslararası Dayanışma Hareketi Kurucusundan Tepki: Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü

Uluslararası Dayanışma Hareketi Kurucusundan Açıklama

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Eylül tarihinde öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin ardından, Uluslararası Dayanışma Hareketinin (ISM) kurucusu Neta Golan, insan hakları aktivistinin ölümü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aktivizm ve Yalnızlaştırma Stratejisi

Neta Golan, Ayşenur Ezgi Eygi'nin, 1 Eylül'de Batı Şeria'ya geldiğini ve eğitimini tamamladıktan kısa süre sonra trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini belirtti. Golan, "Ayşenur, ISM'den önce İsrailli askerler tarafından öldürülen üçüncü gönüllü. İsrail, Filistinlileri yalnızlaştırarak daha rahat hareket etmek istiyor. Bu nedenle aktivistleri hedef alıyorlar," dedi.

Uluslararası Tepki ve Sessizlik

Golan, dünya genelinin İsrail’in işlediği suçlara karşı sessiz kalmasının, Filistinlilerin yaşamını zorlaştırdığını vurguladı. "İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da soykırım yapıyor. Bu duruma karşı sessiz kalan dünya, bu suçların bir parçası haline geliyor. Ayşenur, işgal güçleri tarafından öldürülen ilk ABD vatandaşı değil. Geçtiğimiz ay Beyta’da da bir Amerikalı vuruldu," şeklinde konuştu.

Bu Yolda İlerlemeye Devam Edeceğiz

Bununla birlikte, Golan, Ayşenur'un geçmişte Gazze kuşatmasını kıran cesur ruhlarla birlikte anılacağını ve onların izinden gitmeye devam etme arzusunu dile getirdi.

İsrail’in Saldırısı ve Sonuçları

Üzülerek belirtelim ki, İsrail askerleri, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin katıldığı barışçıl bir gösteride, Ateş açarak onu ağır yaraladı. Eygi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesini şiddetle kınayarak, İsrail'in insanlığa karşı suçlarının hesabını vermesi için her platformda mücadele edeceklerini ifade etti.

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