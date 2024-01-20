Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan video mesajlı katılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne video mesaj göndererek, Avrupa'da yaşayan Türklerin hak ve çıkarlarını savunma mücadelesine destek verdi. Erdoğan, asimilasyona karşı geleceğin mimarları olacak çocuklara büyük iş düştüğünü ve onlara ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmenin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, kongrenin birliği güçlendireceğine ve hayırlara vesile olacağı yönünde temennilerde bulundu.

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği ve temsilcilerinin kongresinin hayırlı olmasını diledi. "Bu vesileyle Uluslararası Demokratlar Birliğinin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese, yöneticilerinden bölge başkanlarımıza kadar dava arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Darı bekaya uğurladığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

AVRUPA'DA İSLAM DÜŞMANLIĞI

Erdoğan, tek liste ve tek adayla yapılan kongrenin, Uluslararası Demokratlar Birliğinin gücünü ve birliğini daha da yükselteceğine inandığını belirterek, "Avrupa'da İslam düşmanlığından kültürel ırkçılığa pek çok tehdidin tırmandığı dönemde birliğimizin öncelikli görevi demokrasi ve hukuktan sapmadan, Avrupalı Türklerin hakkını ve çıkarını sonuna kadar savunmaktır." dedi.

ASİMİLASYONA KARŞI EN BÜYÜK SİLAH ÇOCUKLARA ANA DİLİNİ ÖĞRETMEKTİR

Erdoğan, asimilasyona karşı çocuklara ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini aktarmak gerektiğini vurguladı. Bu mücadeleyi diğer Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, kanun ve nizama uygun olarak, yeni medya araçlarıyla da destekleyerek sürdürmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan'ın sözleri şu şekilde:

"Sizlerden, bulunduğunuz ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız; asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir." dedi.

20 YILDIR OLDUĞU GİBİ YİNE SİZİN YANINIZDAYIZ

Öte yandan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin bu konuda yılmaz bir şekilde çalışmaya devam edeceğine inandığını ifade ederek, "İnşallah bu anlamlı ve önemli mücadelenizde biz de son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizlerin şahsında başta Avrupa'da olmak üzere Türkiye dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kongrenizin tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.