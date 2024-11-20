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Uluslararası Emek Konfederasyonu'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü Çağrısı

Uluslararası Emek Konfederasyonu, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında savaşlara son verilmesi ve insan haklarının korunması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:47
Uluslararası Emek Konfederasyonu'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü Çağrısı

Uluslararası Emek Konfederasyonu’ndan Etkileyici Mesaj

Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC), Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayınladığı bildiride, "Çocuklarımız başta olmak üzere bütün masumlar için insanlığın korunması şarttır" ifadeleriyle dikkat çekti. Bildiride, "İnsan canı kutsaldır, insanı aşağılayan hiçbir rejim, hiçbir sistem makbul değildir" mesajı verildi.

Ekonomik ve Siyasi Krizlere Dikkat Çekildi

Memur-Sen’in girişimleriyle kurulan ve 25 ülkeden 33 sendikayı bünyesinde barındıran ILC, savaşların insan ve onun ürettiği değerleri yok ettiğini ifade ederek, "Savaşa Hayır, Yaşasın İnsanlık" başlıklı bir bildiri yayınladı. Bildiride, tarih boyunca insanlığın en zor dönemlerinden biri geçirildiğine dikkat çekildi.

Dünya Genelinde Savaş ve Şiddet

Özellikle Filistin, Lübnan, Suriye ve Ukrayna gibi bölgelerde yoğunlaşan savaşlar, dünyanın üçte birinden fazla bölgesinin etkisi altında olduğuna işaret edildi. Bildiride, "İsrail’in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 45 bine yakın sivil insanı katlettiği" bilgisi paylaşıldı.

İnsani Değerlere Saldırı

Bildiride, İsrail'in insanlık değerlerine yaptığı saldırının yanı sıra çalışma özgürlüğü ve sendika özgürlüğünün ihlal edildiği vurgulandı. Gazzeli emekçilerin "yasa dışı insan" ilan edilerek alıkonulmasının ve ağır işkencelere maruz bırakılmasının tehlikesine dikkat çekildi.

Savaşlara Karşı Dayanışma Çağrısı

Bildirinin sonunda, savaşların masumiyeti yok ettiğine vurgu yaparak, tüm insanlığa çağrıda bulunuldu: "Savaşı durduracak bir dayanışma hattı oluşturulmalıdır". Uluslararası kurumların reforme edilmesi ve daha adil bir dünya için çaba gösterilmesi gerektiği belirtilerek, "Emperyalizmin değil, emeğin sesi yükselmelidir" denildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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