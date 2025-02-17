Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali Başladı

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivalde sanatçılar karla animasyon karakterleri oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:32
Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali Başladı

Erciyes Kar Heykel Festivali ile Sanat Eserleri Doğuyor

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu başladı. Etkinlik, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Bu yıl ülkemizden ve yurtdışından gelen birçok heykel sanatçısı, Almanya, İtalya, Belarus ve İran gibi ülkelerden katılan sanatçılar, 11 kar bloğundan animasyon karakterlerini yaratmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Sanatçılar Karla Buluşuyor

Erciyes Tekir Kapı bölgesinde bulunan kızak alanının yanında, 11 sanatçı kazma, kürek ve çeşitli aletlerle kar kütlelerine şekil veriyor. Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Osman Yılmaz, etkinliğin en son 12 yıl önce yapıldığını belirtti.

Yılmaz, etkinliğin kültürel bir boyut taşıdığını ve sanatın değer yaratma süreci içerisinde önemli bir yer edindiğini vurgulayarak, karla yapılan animasyon karakterleri üzerine çalışacaklarını açıkladı.

Eserlerin Açılışı 24 Şubat’ta

Sanatçılar tarafından yapılan eserlerin açılışı 24 Şubat'ta yapılacak. Doç. Dr. Yılmaz, karın eğlenceli ve kültürel bir faaliyete dönüştürülmesinin önemini vurgulayıp, "Bu karlar ve heykeller eriyecek ama anılarda kalacak" dedi. Ayrıca, kar kütlelerinin kabasını atmanın önemine dikkat çekerek, 'Yaptığımız çalışma bir tür yoğuntu çalışması. Buz kadar sert de değil, yumuşak kar da değil. Buzla kar arasında bir yoğunlukta olduğu için biraz kazma kürekle çalışmak gerekiyor ama kabasını attıktan sonra asıl iş, figürlerin ortaya çıkması aşamasında olacak' şeklinde konuştu.

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu...

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu başladı. Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye başta olmak üzere Almanya, İtalya, Belarus ve İran'dan heykel sanatçıları 11 kar blokundan animasyon karakterleri yapıyor.

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu...

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu başladı. Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye başta olmak üzere Almanya, İtalya, Belarus ve İran'dan heykel sanatçıları 11 kar blokundan animasyon karakterleri yapıyor.

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