Uluslararası Frankofon Örgütü, Lübnan İçin Ateşkes Çağrısında Bulundu

Uluslararası Frankofon Örgütü'nden Lübnan'a Ateşkes Çağrısı

Fransa'nın başkenti Paris, 19. Frankofon Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Bu zirve boyunca, Uluslararası Frankofon Örgütü (OIF) üyesi ülkeler, Lübnan'da acil bir ateşkes sağlanması için çağrıda bulundu.

Fransa'dan Önemli Açıklamalar

Zirvenin kapanışı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, OIF Genel Sekreteri Louise Mushikiwabo ve eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen basın toplantısı düzenleyerek görüşlerini aktardı. Macron, zirvede Orta Doğu'nun güncel meselelerinin ele alındığını ve katılımcı ülkelerin Lübnan'a desteklerini ifade ettiklerini belirtti.

Ateşkes İçin Kararlılık

Macron, OIF ülkelerinin Lübnan'da derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için kararlılık içerisinde olduklarının altını çizerken, "Herkes için barış ve güvenlik istiyoruz," şeklinde konuştu.

Fransa'nın Destek Açıklamaları

Macron, Fransa'nın İsrail'in güvenliğini desteklediğini vurguladı ve "Son günlerde, İran savaş başlattığında bunu gösterdik. Fransa, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik ihtiyaçlarına yanıt verdi," dedi.

Gazze'deki Durum

Fransız lider, Gazze'de ateşkes sağlanmasının öncelikli bir hedef olduğunu ileri sürerek, "Eğer ateşkes çağrısında bulunuyorsak, tutarlı olan, savaş silahları sağlamamaktır," ifadelerini kullandı.

Kamboçya'nın Ev sahipliği

OIF Genel Sekreteri Mushikiwabo, Kamboçya'nın 2026 yılında 20. Frankofon Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu. Eski Başbakan Hun Sen, "Küçük bir ülke olmamıza rağmen, Frankofoni'nin büyük bir destekçisi olduk," söyleyerek uluslararası dayanışmaya dikkat çekti.