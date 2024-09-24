Uluslararası Hava Yolları Orta Doğu Uçuşlarını Askıya Alıyor

Uluslararası Hava Yolu Şirketlerinden Uçuş İptalleri

Son günlerde Orta Doğu'daki artan güvenlik endişeleri, uluslararası hava yolu şirketlerinin bölgedeki gidiş-dönüş uçuşlarını askıya almasına neden oldu. Özellikle Air France, British Airways ve Lufthansa gibi büyük firmalar, mevcut durumu göz önünde bulundurarak yenilikler duyurdu.

Hava Yolu İptalleri Devam Ediyor

Haaretz gazetesine göre, Wizz Air, Tel Aviv ile Ürdün'ün başkenti Amman arasındaki uçuşlarını geçici olarak durdurdu. British Airways de benzer şekilde Tel Aviv ve Amman'a olan uçuşlarını iki gün süreyle askıya aldı. Lufthansa ise, İsrail'e ve İsrail'den uçuşların iptal süresinin 14 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı. Bu karar, Lufthansa'nın alt şirketlerini de kapsıyor.

Beyrut Uçuşları Yavaşladı

Bunun yanı sıra, Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok uluslararası havayolu, Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'na uçuşlarını durdurma kararı aldı. Air France, Lyon'daki güvenlik durumu nedeniyle Beyrut'a uçuşlarını 1 Ekim'e kadar askıya alacağını duyurdu. Şirket, daha önce iptal edilen Paris-Tel Aviv uçuşlarının ise hafta sonundan itibaren yeniden başladığını belirtti.

Lübnan'daki Durum

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a hava saldırıları düzenlemekte. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılar sonucunda 558 kişinin hayatını kaybettiğini, 1835 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelere büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Eğitim Bakanlığı ise ülkede eğitime ara verildiğini duyurdu.

Gelişmelerin devam etmesi beklenirken, uluslararası hava yolu şirketlerinin İisrail ve Orta Doğu'daki uçuşlarını askıya alma kararları, bölgedeki güvenlik endişelerinin hala yüksek olduğunu gösteriyor.