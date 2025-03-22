Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi'ne Başvurular Başladı

Başvurular Başladı: Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından 10-12 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi için başvurular başladı.

MİA'dan yapılan açıklamaya göre, bu önemli kongre, istihbarat araştırmalarının güncel problemlerini ele almayı ve mevcut birikimi değerlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, disiplinler arası yeni yaklaşımlar geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Farklı Disiplinlerden Katılımcılar

Kongrede, çeşitli akademik disiplinlerden bilim insanları bir araya gelecek ve istihbarat çalışmaları; sosyal ve beşeri bilimlerden fen bilimleri ve mühendisliğe kadar geniş bir yelpazede tartışılacak. Bu etkinlik, Türkiye'nin stratejik vizyonuna katkıda bulunmayı da amaçlıyor.

Çeşitli Konular Ele Alınacak

Öne çıkan konular arasında İstihbarat ve Güvenlik Çalışmaları, İstihbarat ve Terörizm, İstihbarat ve Yapay Zeka, Medikal İstihbarat, Finansal İstihbarat gibi 20’nin üzerinde konu başlığı yer alacak.

Katılım İçin Süre

Kongreye katılmak isteyen akademisyenler, bilim insanları ve araştırmacılar, 30 Nisan tarihine kadar bildiri özetlerini gönderebilirler. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri, elektronik kitap olarak yayımlanacak.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

Kongre hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar, [email protected] adresinden iletişim kurabilirler.

Prof. Dr. Talha Köse'nin Değerlendirmeleri

MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, kongre ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye’de istihbarat çalışmalarını çeşitli disiplinlerin katkısıyla ele alarak bilimsel bir gelenek oluşturmayı hedefliyoruz. Kongremiz, yeni perspektifler sunacak ve uluslararası akademik camiayla etkileşim içinde olan bir istihbarat topluluğunun gelişmesine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.