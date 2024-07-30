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Uluslararası Kaplan Günü'nde Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Etkinlikler Düzenlendi

Antalya Doğal Yaşam Parkı, Uluslararası Kaplan Günü'nü özel etkinliklerle kutladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:10
Uluslararası Kaplan Günü'nde Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Etkinlikler Düzenlendi

Uluslararası Kaplan Günü Kutlamaları

Antalya'nın gözde mekanlarından biri olan Doğal Yaşam Parkı, 2 Bengal kaplanı için 29 Temmuz'da Uluslararası Kaplan Günü'nü coşkuyla kutladı.

Özel Olarak Hazırlanan Pastalar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan kaplanlar için bir etkinlik düzenleyerek, bakıcıların özenle hazırladığı etten pastayı kaplanlara sundu.

Kaplanlara Özel Bakım ve Farkındalık

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü ve Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, etkinlik kapsamında kaplanlara özel bakım uygulandığını belirtti. Arsun, her yıl kutlanan bu günün, kaplanların korunması konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Çocuklar İçin Bilgilendirme Etkinlikleri

Arsun, kaplanların daralan yaşam alanları nedeniyle soylarının tehdit altında olduğunu aktararak, bir hafta süresince çocuklara yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

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