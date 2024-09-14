Uluslararası Karakucak Güreş Festivali Kahramanmaraş'ta Gerçekleşti

Kahramanmaraş'ta Unutulmaz Bir Güreş Festivali

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, 3 farklı ülkeden gelen 275 sporcunun katıldığı Uluslararası Karakucak Güreş Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve Açılış Töreni

Festival, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve İran'dan gelen sporcular, bu geleneksel müsabakada kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Kaymakam ve Belediye Başkanının Katkıları

Elbistan Kaymakamı Hüseyin Öner, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, güreşin Türk kültüründeki yerinin önemine dikkat çekti. "Güreş, atalarımızdan bizlere miras kalmış bir spor dalıdır. Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mustafa Akpınar ise, festivalin Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Güreş, tarih boyunca milletimizin benimsemiş olduğu bir sanattır," ifadelerini kullandı.

Başpehlivan ve Güreş Ağası Seçimleri

Festivaldeki mücadeleler, küçük, büyük, başaltı ve başpehlivan gruplarında yapıldı. Etkinlikte güreş ağası olarak Nurettin Kılıç seçilirken, finalde Osman Göçen kazandı. Osman Göçen, finalde Fatih Yaşar'ı yenerek 2023 yılının başpehlivanı oldu. Orta Doğu’nun bu geleneksel sporu, izleyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla Uluslararası Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla Uluslararası Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla Uluslararası Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla Uluslararası Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.