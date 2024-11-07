Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu Başladı

Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu Gazimağusa'da Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Hukuki Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu, Gazimağusa'da başladı. Sempozyumun ilk oturumu, Bilal Ağa Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Katılımcılar ve Konuşmalar

Etkinliğe Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in yanı sıra EVKAF Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan, EVKAF Genel Müdürü Mustafa Tümer, TİKA Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ve ASBÜ Rektörleri Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile Prof. Dr. Enver Arpa gibi birçok yetkili katıldı.

Serim, açılışta yaptığı konuşmada, Türk vakıflarının önemini vurgulayarak, "Vakıf, hayır maksadıyla bir malın ebedi olarak ayrılmasıdır." ifadesinde bulundu. Serim, ayrıca Osmanlı Devleti döneminde vakıfların kamusal hizmetlerin ifasında nasıl kritik bir rol oynadığını da belirtti.

Vakıf Kültürü ve Kıbrıs Türkü

Büyükelçi Serim, vakıfların milletin huzurunu ve güvenliğini sağlamada önemli olduğunu ve Kıbrıs Türkü’nün dayanışma anlayışının bir yansıması olarak bu kültürün adada köklü bir yer edindiğini ifade etti. Vakıf kültürünün, Kıbrıs’ta Türk varlığının en önemli temsilcisi olduğunu sözlerine ekledi.

Sempozyumda, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler, vakıf hukuku ve disiplinler arası bakış açıları üzerine 18 bilim insanının sunumlar yapması bekleniyor. Sempozyumun ikinci oturumu ise yarın Lefkoşa’daki tarihi Bedesten’de gerçekleştirilecek.

Hukuki Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu'nun ilk oturumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde başladı.

Hukuki Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu'nun ilk oturumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde başladı.