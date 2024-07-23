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Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'deki Yaralılara Tıbbi Yardım Gönderdi

İsrail'in Yemen'deki saldırılarında yaralananlar için acil tıbbi yardım malzemesi gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:51
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'deki Yaralılara Tıbbi Yardım Gönderdi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Acil Yardımda Bulundu

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde kentine düzenlediği saldırılarda yaralananlar için acil tıbbi yardım malzemeleri sağladığını açıkladı.

Açıklama Sosyal Medyada Paylaşıldı

Konuya ilişkin yapılan duyuruda, Kızılhaç Komitesi'nin X sosyal medya platformu üzerinden, hudeyde'deki sağlık kuruluşlarının talepleri doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Ölüler İçin de Destek Sağlandı

Açıklamada, yaralılar için tıbbi malzemelerin yanı sıra ölüler için ceset torbalarının da gönderildiği ifade edildi.

İHA Saldırısı Hakkında Bilgiler

Öte yandan, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarında 19 Temmuz'da yapılan İHA saldırısında büyük bir patlama gerçekleşmiş, bu olay sonucunda bir kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi ise yaralanmıştır.

Husiler Hedef Aldıklarını Duyurdu

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği yeni bir İHA ile hedef aldıklarını duyurarak, İsrail'in merkezine yönelik saldırılarına devam edeceklerini belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, bu saldırıya 'gerekli karşılık verileceğini' açıkladı.

İsrail Ordusundan Yanıt

İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 9 kişinin öldüğü, 89 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

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