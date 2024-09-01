Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda Çorum Etabı Tamamlandı

2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya'dan Çorum'a uzanan etabı sona erdi. Etkinlik, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğiyle gerçekleştirildi. Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi destekleriyle hayata geçirilen bisiklet turu, Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda final yaptı.

Dereceye Giren Sporcular

Amasya-Çorum etap sonuçlarına göre, Bike Aid takımından Mattheis Oliver birinci, Team Flanders Region takımı üyesi Bellens Jarno ikinci, yine Bike Aid adına yarışan Vinzent Dorn ise üçüncü oldu.

Bu etapta ayrıca, Wouters Rutger (Team Flanders Region) sarı, Mattheis Oliver (Bike Aid) yeşil, Pronskiy (Vino Sko Team) kırmızı ve Koltunov Vladimir (aynı ekip) beyaz mayo kazandı.

Ödül Töreni ve Gelecek Organizasyonlar

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı, etkinlik sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Vali Dağlı, yarışın 600 kilometrelik parkurunun önemli bir kısmının tamamlandığına dikkat çekti. 118 sporcunun katıldığı yarışın, Çankırı-Ankara arasındaki 143 kilometrelik etapla sona ereceği bilgisini verdi.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen organizasyonun bu yıl uluslararası boyut kazanmış olduğunu belirten Dağlı, bu etkinliğin gelecekte geleneksel hale geleceğine vurgu yaptı. Ayrıca, organizasyon süresince görevlilerin, parkurda bisikletlerin tekerine gelebilecek taşları dahi kontrol ettiğini belirtti ve çalışmalardaki titizlikleri için ekibe teşekkür etti.

SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı da, Çorum Valisi Dağlı'ya ev sahipliği için teşekkür ederek, sporcuların ödül töreninin ardından son etap için Çankırı'ya hareket ettiğini kaydetti.

2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya-Çorum etabı tamamlandı.

2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya-Çorum etabı tamamlandı.

2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya-Çorum etabı tamamlandı.

2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya-Çorum etabı tamamlandı.