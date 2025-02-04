Uluslararası Kuruluşlardan AB'ye İsrail ile Ticaret Yasağı Çağrısı

Uluslararası Kuruluşlardan AB'ye Çağrı

Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü'nün de bulunduğu 160'ı aşkın uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) ve sendika, Avrupa Birliği'nden (AB) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle ticari faaliyetlerin yasaklanmasını talep etti.

Uluslararası Hukuka Uygunluk Vurgusu

Söz konusu kurumların, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdikleri mektupta, uluslararası hukuka uyulması ve Avrupa'nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verdiği desteğin sona erdirilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından Temmuz 2024'te verilen karara atıfta bulunulurken, AB politikalarının mevcut durumda uluslararası yükümlülükleri ihlal ettiği ifade edildi.

Ticaret İle İlgili Endişeler

Mektupta, gasbedilmiş topraklarda üretilen malların AB pazarına girişine izin verildiğine dikkat çekilerek, AB'nin eylemlerini yasal taahhütleriyle uyumlu hale getirmesi gerektiği ve insan hakları ihlalleriyle bağlantılı yerleşimlerle ticareti yasaklaması gerektiği vurgulandı.

Yerleşimlerin Yasal Statüsü

AB'nin defalarca söz konusu yerleşim yerlerini "yasa dışı" olarak nitelendirip kınadığı hatırlatılarak, “AB, bu yerleşimlerle ticaret yapmaya ve iş yapılmasına izin vermeye devam ederek, yerleşimlerin sürdürülmesi ve genişletilmesiyle iç içe geçmiş insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin sürdürülmesine yardımcı olmaktadır.” ifadesine yer verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli'nin Filistin topraklarını gasbettiği belirtilirken, uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gaspların yasa dışı sayıldığı ifade edildi.