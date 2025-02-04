DOLAR
35,93 0,12%
EURO
37,3 -0,65%
ALTIN
3.280,14 -0,76%
BITCOIN
3.579.035,19 1,67%

Uluslararası Kuruluşlardan AB'ye İsrail ile Ticaret Yasağı Çağrısı

160'dan fazla sivil toplum kuruluşu, AB'den İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarıyla ticareti yasaklamasını istedi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:57
Uluslararası Kuruluşlardan AB'ye İsrail ile Ticaret Yasağı Çağrısı

Uluslararası Kuruluşlardan AB'ye Çağrı

Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü'nün de bulunduğu 160'ı aşkın uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) ve sendika, Avrupa Birliği'nden (AB) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle ticari faaliyetlerin yasaklanmasını talep etti.

Uluslararası Hukuka Uygunluk Vurgusu

Söz konusu kurumların, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdikleri mektupta, uluslararası hukuka uyulması ve Avrupa'nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verdiği desteğin sona erdirilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından Temmuz 2024'te verilen karara atıfta bulunulurken, AB politikalarının mevcut durumda uluslararası yükümlülükleri ihlal ettiği ifade edildi.

Ticaret İle İlgili Endişeler

Mektupta, gasbedilmiş topraklarda üretilen malların AB pazarına girişine izin verildiğine dikkat çekilerek, AB'nin eylemlerini yasal taahhütleriyle uyumlu hale getirmesi gerektiği ve insan hakları ihlalleriyle bağlantılı yerleşimlerle ticareti yasaklaması gerektiği vurgulandı.

Yerleşimlerin Yasal Statüsü

AB'nin defalarca söz konusu yerleşim yerlerini "yasa dışı" olarak nitelendirip kınadığı hatırlatılarak, “AB, bu yerleşimlerle ticaret yapmaya ve iş yapılmasına izin vermeye devam ederek, yerleşimlerin sürdürülmesi ve genişletilmesiyle iç içe geçmiş insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin sürdürülmesine yardımcı olmaktadır.” ifadesine yer verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli'nin Filistin topraklarını gasbettiği belirtilirken, uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gaspların yasa dışı sayıldığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Adı Sivas'taki Spor Salonunda Yaşatılacak
2
Zeytinburnu'nda Temizlik Görevlisini Darbeden Kick Boksçu Tutuklandı
3
Mısır ve Türkiye'den Terörizme 'Sıfır Tolerans' Bildirisi
4
Kütahya'da Sosyal Medyada Silah Paylaşan 12 Şüpheli Yakalandı
5
Bursa'da Tırla Çarpışan Otobüs Şarampole Devrildi: 9 Yaralı
6
Tunceli'de Kayaya Çarpan Araçta 1 Ölü, 6 Yaralı
7
Tutuklama Talebi: Sarallar Suç Örgütü Üyesini Kaçıran 7 Şüpheli

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!