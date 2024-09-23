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Uluslararası Kuruluşlardan Gazze İçin Acil Çağrı

New York'taki liderlere Gazze'deki insani kriz için seslenildi, acil ateşkes ve yardım çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 19:23
Uluslararası Kuruluşlardan Gazze İçin Acil Çağrı

Uluslararası Kuruluşlardan Gazze İçin Acil Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Kuruluşlar Arası Daimi Komitesi (IASC), BM Genel Kurulu için New York’ta toplanacak dünya liderlerine "Gazze'de yaşanan insani felaketi durdurun" çağrısında bulundu.

Orta Doğu'da Artan Gerilim

IASC, İsrail'in sürdürdüğü yoğun saldırılara maruz kalan Gazze ve genel anlamda Orta Doğu'daki artan gerilimle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, dünya liderlerine hitaben, "Gazze'deki korkunç insani acı ve felaketin sona ermesi için acil adımlar atılmalıdır" ifadesi kullanıldı. 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışmalarda hayatlarını kaybedenler için yas tutulduğu belirtilirken, açıktan bir "sürdürülebilir, acil ve koşulsuz ateşkes talebi" paylaşıldı.

Rehinelerin Serbest Bırakılması Gerekiyor

Ayrıca, tüm rehinelerin ve keyfi gözaltına alınanların "derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması" gerektiği vurgulandı. İnsani yardım organizasyonlarının ihtiyaç sahiplerine güvenli erişiminin sağlanması gerektiğine dikkat çekildi; fakat artan ihtiyaçlar ve devam eden şiddet yüzünden çalışmaların etkili olamayacağının altı çizildi.

Gazze'deki Kıtlık Riski ve Sağlık Krizi

Açıklamada, Gazze'de 41 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 95 binden fazla kişinin yaralandığı ifade edilirken, 2,1 milyon kişinin acil gıda ve geçim yardımına ihtiyacı bulunduğu ve kıtlık riskinin devam ettiği belirtildi. Gazze'deki sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde tahrip edildiğine, sağlık hizmetine yönelik 500'ün üzerinde saldırının gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Batı Şeria'da Durum İçler Acısı

Ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da orantısız güç kullanmaya devam ettiği ve "yasa dışı yerleşimci şiddetinin" arttığı vurgulandı. Bu durumun ev yıkımları ve zorla yerinden etmelerle birlikte ölüm ve yaralanmalara sebep olduğu kaydedildi. Tüm bu devam eden çatışmalar, "Filistinlilerin geleceğini tehlikeye atmakta" ve mevcut durumun iyileşmesini imkansız hale getirmekle tehdit etmektedir.

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