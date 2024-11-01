Uluslararası Kuruluşlardan İsrail'e Gazze Çağrısı

Uluslararası Kuruluşlardan Gazze İçin Acil Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komitesi (IASC), İsrail'e yönelik önemli bir çağrıda bulundu. Yayımlanan açıklamada, "Gazze'deki Filistinlilere ve insani yardım ekiplerine yönelik saldırılarını durdurması" istendi.

Gazze'deki Acı Gerçekler

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde durumun kıyamet gibi olduğu belirtilerek, bölgedeki insanların temel yardım malzemelerinden mahrum kaldığı vurgulandı. Yaklaşık bir aydır kuşatma altında olan Gazze'deki insanların, hastalık, kıtlık ve şiddet nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

İnsani Yardım Ekipleri Tehlikede

IASC, insani yardım ekiplerinin de güvende olmadığını ve bu ekiplerin ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmalarının İsrail tarafından engellendiğini dile getirdi. Buna ek olarak, Gazze'deki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiği vurgulandı.

UNRWA'nın Önemi

Ayrıca, İsrail Meclisi'nin 28 Ekim'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerine son verme tasarısını kabul etmesi hatırlatıldı. Bu durumun Gazze'deki insani müdahaleyi ciddi şekilde etkileyeceği ve uluslararası hukuku ihlal edeceği ifade edildi. UNRWA'nın "alternatifi olmadığı" belirtilerek, temel insani değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Hukukun Önemi

Bunun yanı sıra, BM üyesi ülkelerin uluslararası hukuka saygıyı sağlamak için gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı. "Tüm bölge uçurumun kenarında" ifadesine yer verilirken, çatışmaların derhal durdurulması ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasının zamanının geçtiği belirtildi.