Uluslararası Maarif Erbil Okulları'ndan Çevre Konulu Sergi

Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nın Öğrencileri Çevre Bilincini Artırıyor

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları, öğrencileri tarafından düzenlenen çevre temalı sergi ile dikkatleri üzerine çekti. Sergide, küresel ısınma, çevre ve iklim değişikliği gibi önemli konulara odaklanan projeler sergilendi.

Öğrencilerin Çevre Projeleri Beğeni Topladı

Maarif 5. sınıf öğrencileri, gruplar halinde hazırladıkları çevre ve doğa konulu projelerini, veliler ve diğer okullardan gelen öğrencilerin beğenisine sundu. İlkokul Programı Koordinatörü Muna Al-Maktari, sergi hakkında yaptığı açıklamada, öğrencilerin düzenlediği sergide çevre ve nesli tükenmekte olan hayvanlar gibi birçok konunun ele alındığını belirtti.

Öğrencilerin Becerileri Gelişti

Al-Maktari, projelerin öğrencilerin bilgisini zenginleştirdiğini ve araştırma, iletişim ile düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanıdığını vurguladı. Ayrıca, sergiye katılan öğrencilerin çalışmalarını yürütürken eğlenmeyi de başardığını ifade etti.

Öğrencilerin Proje Paylaşımları İlgi Gördü

Okulun öğrencilerinden Ayşem Zelal Kurşun, düzenledikleri sergide ormansızlaştırma konusuna dair bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Kurşun, ağaçların kesilmesinin doğaya ve insanlara olumsuz etkilerini aktardıkları projelerinin veliler ve diğer okullardan gelen birçok ziyaretçi tarafından ilgiyle takip edildiğini söyledi.

Diğer bir Maarif öğrencisi Fatıma Hasan Salih ise, nano plastiğin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceledikleri projeyi hazırlarken öğrendiği kadar eğlendiğini dile getirdi.

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları öğrencileri, küresel ısınma, çevre ve iklim değişikliği gibi birçok küresel konuyu ele alan projeleriyle araştırma ve iletişim becerilerini sergiledi. Maarif 5. sınıf öğrencileri, gruplar halinde hazırladıkları çevre ve doğa konulu projelerini veliler, öğrenciler ve kentteki diğer okullardan gelen öğrencilerin beğenisine sundu.

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları öğrencileri, küresel ısınma, çevre ve iklim değişikliği gibi birçok küresel konuyu ele alan projeleriyle araştırma ve iletişim becerilerini sergiledi. Maarif 5. sınıf öğrencileri, gruplar halinde hazırladıkları çevre ve doğa konulu projelerini veliler, öğrenciler ve kentteki diğer okullardan gelen öğrencilerin beğenisine sundu.