Uluslararası Öğrenciler, Gazze'yi Unutmadı: Panel ve Sergi Düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Gazze'deki işgal ve soykırımın birinci yılı dolayısıyla "Uluslararası Öğrencilerin Gözünden Gazze Paneli ve Sergisi" etkinliğini düzenledi. Program, dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelmiş uluslararası öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın Başlangıcı ve İçeriği

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Filistinli öğrenci Abed Al Raman Sarab'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ocak 2009 tarihindeki Dünya Ekonomik Forumu panelinde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yönelik "One minute" çıkışı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmaları yer aldı. Ayrıca, uluslararası öğrencilerin Filistin’de yaşananları anlattığı yazılarla yayımlanan "Her Boydan" dergisinin tanıtım videosu da izlendi.

Ömer Arısoy'un Açıklamaları

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı döneminde Kudüs'teki barış ortamına dikkat çekerek, 1948'den bu yana süregelen Filistin zulmünü vurguladı. Arısoy, "Türkiye'nin savunması Gazze'den başlar" diyerek uluslararası işgalin boyutlarına dikkat çekti.

Necmeddin Bilal Erdoğan'ın Mesajları

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Batı'nın İsrail'in soykırımını sahiplenerek suç ortağı olduğunu ifade etti. Erdoğan, Filistin'e yapılan saldırıların gelecekte adalet arayışını zorlaştırdığına dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, "Dünyada adaletsizlik ve gözyaşı artmakta. Filistinlilerin hedef alındığı bir dönemde, Türk halkının terör destekçileriyle olan ticareti kesmesi gerektiğini vurguladı. "Konuşmak önemli, ama boykot da önemli" diyerek, tüketicilerin bilinçli seçimler yapmasının önemine değindi.

Etkinlik, katılımcılara hediye takdimlerinin ardından sona erdi. Uluslararası öğrencilerin sesi, Gazze'nin unutulmadığını bir kez daha hatırlattı.