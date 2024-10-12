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Uluslararası Özgür Filistin Kongresi'nde Direniş ve Eğitim Vurgusu

İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Özgür Filistin Kongresi'nde Filistin direnişinin önemi ve eğitimin rolü tartışıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:07
Uluslararası Özgür Filistin Kongresi'nde Direniş ve Eğitim Vurgusu

İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi" Düzenlendi

Medya Platformu tarafından düzenlenen Uluslararası Özgür Filistin Kongresi, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konferans, Türkiye, Filistin ve yurt dışından birçok akademisyenin katılımıyla yapıldı.

Kongrenin Açılışında Önemli Mesajlar Verildi

Kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Prof. Dr. Adem Palabıyık, açılış konuşmasında İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Filistin'e yönelik sürekli saldırılarını dile getirdi. Palabıyık, bu durumun sivilleri hedef aldığını belirtti ve gençlerin Filistin davasına sahip çıkmasının önemine dikkat çekti.

Filistinli Düşünürlerden Eleştiriler

Filistinli düşünür Münir Şefik, Türk halkına duyduğu sevgi ve destek için teşekkür ederek, Filistin'in 1947'deki taksim kararının uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu vurguladı. Şefik, İsrail'in hukuksuz kuruluşunu ve 1948'deki saldırılarını "soykırım" olarak tanımladı.

Eğitim ve Direniş

Gazze Üniversitesi eski Rektörü Kemaleyn Şaas, üniversitenin tarihindeki önemli dönüm noktalarını paylaştı. Şaas, eğitimin Filistin direnişinin en kritik unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Tarihin Yeniden Yazılması

Mervan Ebu Ras, Gazze'nin yaşadığı olaylarla tarihin yeniden yazıldığını belirtti. Ebu Ras, akademisyenlerin genç nesilleri yetiştirme görevine vurgu yaptı ve teknolojik direniş çağrısında bulundu.

Kongrede, İran'ın Tahran şehrinde suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin oğulları ile çevrim içi bağlantı da kurularak etkinlik daha geniş bir katılım ve etki ile sürdürüldü.

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi"...

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi" düzenlendi.Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye, Filistin ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı. Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, konuşma yaptı.

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi"...

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi" düzenlendi.Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye, Filistin ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı. Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, konuşma yaptı.

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi"...

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi" düzenlendi.Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye, Filistin ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı. Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, konuşma yaptı.

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi"...

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi" düzenlendi.Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye, Filistin ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı. Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, konuşma yaptı.

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi"...

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi" düzenlendi.Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye, Filistin ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı. Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, konuşma yaptı.

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi"...

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi" düzenlendi.Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye, Filistin ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı. Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, konuşma yaptı.

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi"...

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi" düzenlendi.Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye, Filistin ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı. Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, konuşma yaptı.

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi"...

Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi" düzenlendi.Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye, Filistin ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı. Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, konuşma yaptı.

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