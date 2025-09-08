Uluslararası Rezervler Tarihi Zirveye Çıktı — Yılmaz: Ekonomiye Güven Artıyor

Yılmaz, son iki yıldaki politikalarla uluslararası rezervlerin tarihi yüksek seviyelere çıktığını ve ekonomiye güvenin arttığını söyledi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:17
Uluslararası Rezervler Tarihi Zirveye Çıktı — Yılmaz: Ekonomiye Güven Artıyor

Uluslararası Rezervler Tarihi Zirveye Çıktı — Yılmaz: Ekonomiye Güven Artıyor

Kısa değerlendirme

Yapılan açıklamaya göre, izlenen ekonomik politikalar rezervlerde belirgin bir artış sağladı ve piyasalarda güven algısını güçlendirdi.

Yılmaz: "Son iki yıldaki politikalarla, uluslararası rezervlerimiz önemli tutarda artarak tarihi yüksek seviyelere çıkmış, ekonomimize güveni daha da artıran bir düzeye ulaşmıştır"

Açıklamada uluslararası rezervlerin tarihi yüksek seviyelere çıkması ile birlikte bunun ekonomiye olan güveni artırdığı vurgulandı. Yetkilinin sözleri, ekonomi gündeminde rezervlerin gücü ve istikrarı sağlamadaki rolüne dikkat çekti.

Bu değerlendirme, finansal aktörlerin ve yatırımcıların değerlendirmelerinde etkili olabilecek önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Açılışına Katılacak ve Kabineye Başkanlık Edecek
2
8 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan'ın Açılışı, Orta Vadeli Program ve Eğitim Yılı Başlangıcı
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari Dengede İyileşme Dış Finansman İhtiyacını Azaltacak
4
Üsküdar Esnafı 12 Eylül'de Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak
5
Yılmaz: Mali Disiplin ve Sürdürülebilir Büyümeden Sapma Yok
6
Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın İradesiyle Ekonomi Programı Başarıyla Uygulanıyor
7
Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 2 Kişi Yakalandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı