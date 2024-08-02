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Uluslararası Sanatçılar Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde Sanatseverlerle Buluşuyor

Türkiye'de düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri, uluslararası sanatçıları sanatseverlerle bir araya getiriyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:04
Uluslararası Sanatçılar Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde Sanatseverlerle Buluşuyor

Uluslararası Sanatçılar Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde Buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılki Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nde uluslararası sanatçılarla sanatseverleri bir araya getiriyor. Genel Müdür Selim Terzi, festivalin bu sene daha geniş bir katılımla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Festival Tarihleri Sabitlendi

Rekabetin artması ve uluslararası çalışmaların çoğalması nedeniyle festival tarihleri sabitlendi. Selim Terzi, konukların tatil planlarını buna göre yapmalarını istedi.

İstanbul ve Ankara'nın Rolü

Selim Terzi, Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte festivallerin her detayını takip ettiklerini, özellikle İstanbul ve Ankara'nın kültürel zenginliklerinin festivallere büyük katkı sağladığını belirtti.

Öne Çıkan Etkinlikler

240 yıllık geçmişe sahip Mariinsky Orkestrası, ünlü şef Valery Gergiev eşliğinde İstanbul ve Ankara'da sahne alacak. Ayrıca, Pablo Picasso'nun "Resimden Seramiğe Bir Serüven" adlı sergisi de festivalde yer alacak.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Festivalin 7'inci durağı Nevşehir Kültür Yolu Festivali olacak. Selim Terzi, festivalin yurt dışından gelen balonlarla zenginleşeceğini ve havada büyük bir şenlik yaşanacağını ifade etti.

Çocuk ve Aile Odaklı Etkinlikler

Festivallerin ana odak noktası çocuklara yönelik etkinlikler olacak. Sevinci artırmak amacıyla Çocuk Köyü oluşturuluyor.

Sanatçılar ve Sergiler

20. yüzyılın ikonik sanatçılarından Andy Warhol ve Frida Kahlo'nun sergileri de festival boyunca ziyaretçilere sunulacak. Leonardo da Vinci'nin eserleri de etkinliklerde yer alacak.

Öne Çıkan Müzikal Performanslar

Grammy ödüllü trompet virtüözü Chris Botti, festival kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Deutsches Symphonie Orchester da etkinliklerde yer alacak.

Selim Terzi, festivalin Türkiye'nin kültürel mirasını ve yerel sanatçıları tanıtma amacına hizmet edeceğini belirtti.

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