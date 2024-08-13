Uluslararası Siber Casusluk Ağı Çökertildi

Uluslararası Siber Casusluk Ağı Ajansların Ortak Operasyonu ile Çökertildi

Türkiye, koordinesinde MİT, Jandarma Genel Komutanlığı ve USOM'un yer aldığı bir operasyon ile uluslararası bir siber casusluk şebekesini etkisiz hale getirdi. Bu şebeke, dünya genelinde binlerce kişinin kişisel verilerini çalıp terör örgütlerine satan 11 üyesiyle birlikte çökertildi.

Operasyonun Detayları

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, MİT ve diğer güvenlik güçlerinin ortak çalışmaları sonucu, siber casusluk şebekesi üzerine kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Kişisel Verilerin Üzerindeki Tehditler

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, bu şebekenin elde ettiği kişisel verileri hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerine satmış olduğu tespit edildi. Örgüt, sadece terörist gruplara değil, veri talep eden diğer kuruluşlarla da bu bilgileri paylaştığı belirlenmiş durumda.

İnternet Sitelerine Erişim Kapatıldı

Operasyonun sonucunda gözaltına alınan 11 kişinin cezaevine gönderildiği ve operasyon kapsamında bir dizi internet sitesinin erişiminin engellendiği bildirildi. Soruşturmayla ilgili detaylı çalışmalar sürdürülüyor, ele geçirilen verilerin analizi devam ediyor.

MİT’in Gelecek Planları

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, kişisel verilerin korunmasına yönelik siber casusluk operasyonlarını sürekleyerek genişletmeyi ve casusluk ağına karşı alınan tedbirleri artırmayı planladığı ifade ediliyor. Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşı caydırıcı tedbirler alınmaya devam edileceği vurgulandı.