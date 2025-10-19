Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da Sona Erdi

Uluslararası Sıfır Atık Forumu sona erdi; İstanbul Deklarasyonu hazırlandı, Sıfır Atık İş Koalisyonu ve Mekanizması planlandı; ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 20:28
Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da Sona Erdi

Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da sona erdi

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (UNEP) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen oturumlar, ödül töreni ve kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

Paneller ve Küresel Sıfır Atık Ödülleri

Forumun üçüncü gününde gerçekleştirilen oturumlar arasında Davranış Değişimi : Zihin Değişirse Sistem Değişir, Sıfır Atık Dünyasında Perakendeye Yeni Bir Bakış, Tek Kullanımlıktan Dayanıklı Teknolojiye, Sıfır Atık Diyaloğu, Sıfır Atık Hareketine Öncülük Eden Kadınlar, Sıfır Atık Yaşam Atıksız Yaşam Bireyselden Toplumsala ve Yerelden Çözümler : Sahadan Yükselen Yaklaşımlar başlıklı paneller yer aldı.

Paneller sonrasında düzenlenen Küresel Sıfır Atık Ödülleri töreninde, sıfır atık hareketine katkı sunan kişi ve kurumlar ödüllendirildi. Ödül alanlar şunlar oldu: Pedro Bulnes (Rembre, Şili) "Sıfır Atık Endüstriyel Çözümler", Mette Lykke (Too Good To Go) "Sıfır Atık Küresel İşletme", Sergio Villava Gomez (YENXA) "Sıfır Atık İnovasyon", Boris Palmer (Almanya Tübingen Belediye Başkanı) "Sıfır Atık Şehri" ve Nga Kor Ming (Birleşmiş Milletler Habitat Meclisi Başkanı ve Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı) "Sıfır Atık Yaşamına Katkılar" ödülüne layık görüldü.

Kapanış Konuşmaları

Ödül töreninin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malezyalı Bakan Nga Kor Ming, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yol Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Todt ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş kapanış konuşmaları yaptı.

Samed Ağırbaş forumun önemine vurgu yaparak, "Bugün BM üyesi 193 ülkede karşılık bulan sıfır atık hareketi, Türkiye'nin dünyaya armağan ettiği en önemli sivil inisiyatiflerden bir tanesi oldu" dedi ve katılımcıların başta su verimliliği, gıda israfı ve ata tohumu çalışmaları olmak üzere katkılarına teşekkür etti.

Vakfın Vizyonu ve İstanbul Planı

Ağırbaş, forum boyunca alanında uzmanların sıfır atığın dünü, bugünü ve yarınını tartıştığını belirterek vakfın işbirliğine verdiği önemi vurguladı. Forumun organizasyonunda 150'den fazla partner ile çalışıldığını söyledi ve katılımcıların 108 ülkeden geldiğini ifade etti.

Vakfın vizyonunu aktaran Ağırbaş, İstanbul'u küresel sıfır atık çalışmalarının merkezi yapacağız dedi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nın İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürütecek ofisini açacağı, önümüzdeki 5 yıllık süreçte 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da küresel ofislerini açacağı bildirildi.

Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı'nın 8 yaşında olmasına rağmen 80 yıllık bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Forumun sonuçları arasında İstanbul Deklarasyonunun yayınlanacağı, Sıfır Atık İş Koalisyonunun kurulmasının kararlaştırıldığı ve İstanbul merkezli, BM destekli Sıfır Atık Mekanizmasının hayata geçirileceğinin yer aldığı ifade edildi. Forumun önümüzdeki yıl yeniden İstanbul'da yapılması kararı alındı.

Kapanış

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür ederek katılımcılara Emine Erdoğan'ın selamlarını iletti. Forum, toplu aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman...

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat iş birliğiyle 'Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, ödül töreni ve kapanış konuşmalarıyla sona erdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 10), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 11) ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (sağ 9) da programa katıldı.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman...

İLGİLİ HABERLER

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Afyonkarahisar 39. Olağan İl Kongresi: Hasan Karadeniz İl Başkanı Seçildi
2
TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği
5
Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da Sona Erdi
6
Denizli Buldan'da midibüs devrildi: 1 ölü, 32 yaralı
7
Kastamonu'da Dünyanın Beşibiryerdesi Paneli: Ahşap Direkli Camiler Gündemde

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)