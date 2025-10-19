Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da sona erdi

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (UNEP) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen oturumlar, ödül töreni ve kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

Paneller ve Küresel Sıfır Atık Ödülleri

Forumun üçüncü gününde gerçekleştirilen oturumlar arasında Davranış Değişimi : Zihin Değişirse Sistem Değişir, Sıfır Atık Dünyasında Perakendeye Yeni Bir Bakış, Tek Kullanımlıktan Dayanıklı Teknolojiye, Sıfır Atık Diyaloğu, Sıfır Atık Hareketine Öncülük Eden Kadınlar, Sıfır Atık Yaşam Atıksız Yaşam Bireyselden Toplumsala ve Yerelden Çözümler : Sahadan Yükselen Yaklaşımlar başlıklı paneller yer aldı.

Paneller sonrasında düzenlenen Küresel Sıfır Atık Ödülleri töreninde, sıfır atık hareketine katkı sunan kişi ve kurumlar ödüllendirildi. Ödül alanlar şunlar oldu: Pedro Bulnes (Rembre, Şili) "Sıfır Atık Endüstriyel Çözümler", Mette Lykke (Too Good To Go) "Sıfır Atık Küresel İşletme", Sergio Villava Gomez (YENXA) "Sıfır Atık İnovasyon", Boris Palmer (Almanya Tübingen Belediye Başkanı) "Sıfır Atık Şehri" ve Nga Kor Ming (Birleşmiş Milletler Habitat Meclisi Başkanı ve Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı) "Sıfır Atık Yaşamına Katkılar" ödülüne layık görüldü.

Kapanış Konuşmaları

Ödül töreninin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malezyalı Bakan Nga Kor Ming, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yol Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Todt ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş kapanış konuşmaları yaptı.

Samed Ağırbaş forumun önemine vurgu yaparak, "Bugün BM üyesi 193 ülkede karşılık bulan sıfır atık hareketi, Türkiye'nin dünyaya armağan ettiği en önemli sivil inisiyatiflerden bir tanesi oldu" dedi ve katılımcıların başta su verimliliği, gıda israfı ve ata tohumu çalışmaları olmak üzere katkılarına teşekkür etti.

Vakfın Vizyonu ve İstanbul Planı

Ağırbaş, forum boyunca alanında uzmanların sıfır atığın dünü, bugünü ve yarınını tartıştığını belirterek vakfın işbirliğine verdiği önemi vurguladı. Forumun organizasyonunda 150'den fazla partner ile çalışıldığını söyledi ve katılımcıların 108 ülkeden geldiğini ifade etti.

Vakfın vizyonunu aktaran Ağırbaş, İstanbul'u küresel sıfır atık çalışmalarının merkezi yapacağız dedi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nın İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürütecek ofisini açacağı, önümüzdeki 5 yıllık süreçte 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da küresel ofislerini açacağı bildirildi.

Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı'nın 8 yaşında olmasına rağmen 80 yıllık bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Forumun sonuçları arasında İstanbul Deklarasyonunun yayınlanacağı, Sıfır Atık İş Koalisyonunun kurulmasının kararlaştırıldığı ve İstanbul merkezli, BM destekli Sıfır Atık Mekanizmasının hayata geçirileceğinin yer aldığı ifade edildi. Forumun önümüzdeki yıl yeniden İstanbul'da yapılması kararı alındı.

Kapanış

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür ederek katılımcılara Emine Erdoğan'ın selamlarını iletti. Forum, toplu aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat iş birliğiyle 'Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, ödül töreni ve kapanış konuşmalarıyla sona erdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 10), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 11) ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (sağ 9) da programa katıldı.