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Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 35. Yılında Başladı

Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 35. kez düzenlendi. Modern dünyada kültürel değerlerin korunması için önemli bir adım.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:04
Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 35. Yılında Başladı

Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Adını Şile’ye özgü kumaş türünden alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez gerçekleştirilen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" renkli bir açılışla start verdi.

Kortej ve Performanslarla Dolu Bir Açılış

Festival, canlı müzikler ve dans gösterileri ile dolu bir kortejle başladı. Bosna Hersek, Moldova, Kuzey Osetya ve Kuzey Makedonya gibi farklı ülkelerden gelen dans ekipleri sahne alırken, DJ Elize dinleyicileri coşturdu.

Başkan Kabadayı'dan Anlamlı Mesajlar

Festivalin açılışında konuşan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Şile bezinin kültürel kimliğin bir parçası olduğunu vurguladı. Kabadayı, "Bu geleneklerin, kültürel değerlerin sürekliliği için elimizi taşın altına koyuyoruz. Her Şile bezi giydiğimde aile büyüklerimi anıyorum," dedi.

Kültürel Zenginlikler ve Etkinlikler

Kültürel mirasın önemine dikkat çeken Kabadayı, festival boyunca yer alacak defileler, sanat ve moda söyleşileri, sergiler, dans gösterileri, atölyeler ve tiyatro etkinlikleriyle katılımcılara zengin bir program sunulacağını belirtti.

Şile'nin Dünyaya Tanıtılması

Kabadayı ayrıca, "Şile bezinin manevi değeri bizim için çok yüksek. Bu marka değerini tekrar dünya genelinde yaymak istiyoruz" dedi. Festival, sanatçılar ve müzikseverler için pek çok sürpriz sunuyor.

Konserler ve Sanat Etkinlikleri

Festival kapsamında Baba Zula, Sena Şener, Can Bonomo, Zeynep Bakşi, Erdal Erzincan, Volkan Konak, Gazapizm ve Sıla gibi ünlü sanatçılar sahne alacak. Program detayları için silebezifest.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen...

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" başladı. Açılış programının ardından "Olmuşum Leyla", "Alaz Alaz" ve "Aşk Mı Lazım" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan şarkıcı Buray müzikseverlerle buluştu.

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen...

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" başladı. Açılış programının ardından "Olmuşum Leyla", "Alaz Alaz" ve "Aşk Mı Lazım" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan şarkıcı Buray müzikseverlerle buluştu.

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen...

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" başladı. Açılış programının ardından "Olmuşum Leyla", "Alaz Alaz" ve "Aşk Mı Lazım" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan şarkıcı Buray müzikseverlerle buluştu.

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen...

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" başladı. Açılış programının ardından "Olmuşum Leyla", "Alaz Alaz" ve "Aşk Mı Lazım" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan şarkıcı Buray müzikseverlerle buluştu.

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen...

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" başladı. Açılış programının ardından "Olmuşum Leyla", "Alaz Alaz" ve "Aşk Mı Lazım" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan şarkıcı Buray müzikseverlerle buluştu.

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen...

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" başladı. Açılış programının ardından "Olmuşum Leyla", "Alaz Alaz" ve "Aşk Mı Lazım" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan şarkıcı Buray müzikseverlerle buluştu.

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen...

Adını Şile'ye özgü kumaştan alan ve bu yıl Şile Belediyesi tarafından 35. kez düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" başladı. Açılış programının ardından "Olmuşum Leyla", "Alaz Alaz" ve "Aşk Mı Lazım" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan şarkıcı Buray müzikseverlerle buluştu.

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