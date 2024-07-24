Uluslararası Sinema Derneği'nden Filistin İçin Medya Çağrısı

Uluslararası Sinema Derneği, Filistin'de yaşanan dramın daha iyi kavranması amacıyla Türk ve dünya medyasını, Filistin ile ilgili belgesel ve kurmaca filmleri ekrana taşımaya davet etti.

İnsanlık Dramı ve Medyanın Rolü

Dernek tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği eylemlere karşı küresel bir tepki olduğu vurgulanarak, "Dünya genelinde büyük bir infial var" ifadesine yer verildi. Hollywood'un, insanlık karşıtı bir ideoloji olan siyonizmin etkisi altında olduğu ve bu durumun sinemada sıkça gözlemlendiği belirtildi.

Belgesel ve Kurmaca Filmlerin Yaygınlaştırılması

Açıklamada, ABD başta olmak üzere Batı medyalarının, Filistin'deki soykırım haberlerini sansürleyerek yayınladığı ifade edildi. "Tüketim mallarında başlatılan 'Boykot Hareketi' medya platformlarına da taşınmalı" denilerek, Türk ve dünya medyasının kalıcı bir farkındalık oluşturma yükümlülüğü olduğu kaydedildi.

Siyonizme Karşı Duyarlılık Gösterme Gerekliliği

Dernek, sinema salonları ve dijital platformlarda siyonizm yanlısı yapımların yaygınlığını eleştirirken, "Siyonizme hizmet eden filmlerin yayınlanmaması insanlık görevidir" ifadelerini kullandı. Medyanın, toplumsal sorunlara, insanlığa dair konulara duyarlı ve sorumlu bir yaklaşım sergilemesi gerektiği vurgulandı.

Seyircilere Çağrı

Seyircilerin izledikleri içerikler konusunda dikkatli olmaları gerektiğine de vurgu yapılarak, "Siyonist zihniyete karşı sesimizi yükseltmeliyiz" denildi. "Daha fazla Filistinlinin ölmemesi için duyarlılık göstermeliyiz" çağrısında bulunuldu.