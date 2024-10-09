DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,52 0,39%
ALTIN
2.878,36 0,22%
BITCOIN
2.119.190,61 0,7%

Uluslararası STK'lerden İsrail'e Tepki: Gazze'de Zorunlu Göç İnsani Krizi Derinleştiriyor

Uluslararası yardım kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki zorunlu göç uygulamalarının insani durumu kötüleştireceği konusunda uyarıyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:47
Uluslararası STK'lerden İsrail'e Tepki: Gazze'de Zorunlu Göç İnsani Krizi Derinleştiriyor

İsrail'in Gazze'deki Zorunlu Göç Uygulamaları

Birçok uluslararası sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmasının insani durumu daha da kötüleştireceğini belirtti. Yaptıkları ortak açıklamada, bu durumun mevcut insani krizi derinleştireceği uyarısında bulundular.

Artan Tansiyon ve İnsani Felaket Uyarısı

Aralarında İngiltere, Fransa, ABD ve İsviçreli kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası yardım örgütü, Gazze'nin kuzeyinde artan tansiyonun insani felakete yol açabileceği konusunda çeşitli endişelerini dile getirdi. Açıklamada, "Bu adım, Gazze'nin kuzeyinde zaten korkunç hale gelmiş insani durumu daha da kötüleştirecek ve hayati öneme sahip insani yardım operasyonlarını engelleyecektir" ifadelerine yer verildi.

Güvenli Alan ve Yardım Dağıtımı Sorunları

Açıklamada, Gazze'de siviller için güvenli bir bölge kalmadığına ve insani yardım kuruluşlarının, yardımlarını dağıtırken yerinden edilme veya askeri operasyon tehdidi altında kalmamaları gerektiğine vurgu yapıldı. Birleşmiş Milletler'in Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığına dair tahminleri de belirtilerek, İsrail'in bu nüfusu tehlikeli bir rota üzerinden yoğun bölgelere göndermeye çalıştığı ifade edildi.

Uluslararası Hukuk ve Sivillerin Korunması

Açıklama, Gazze'deki güvenli bölgelerin hava saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekerek, tüm sivillerin, özellikle de çocuklar, sağlık durumu riskli olan hamile kadınlar ve yaşlıların uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bölgeden ayrılmak istemeyenlerin korunma haklarının ortadan kalkmadığına işaret eden kuruluşlar, İsrail'in, çatışma tarafı olarak sivilleri koruma ve insani yardımları engelsiz bir şekilde sağlama garantisi vermesi gerektiğinin altını çizdiler.

Cenevre Konvansiyonu'na Aykırılık

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin 4. Cenevre Konvansiyonu'na aykırı olduğu da belirtilirken, güvenli noktalarda yeterli hizmet ve barınma imkanının olmadığına dikkat çekildi. Ortak açıklamayı imzalayan kuruluşlar arasında Oxfam, Save the Children, ActionAid, Norveç Mülteci Konseyi, Danimarka Mülteci Konseyi, Dünya Doktorları, Terre des Hommes ve Handicap International gibi tanınmış uluslararası yardım örgütleri yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunanistan'da Doktorlar İstifa Etti: Personel Yetersizliği Krizi
2
Kişisel Verileri Koruma Kurulu İçin Adaylar Belirlendi
3
Mozambik'te Genel Seçimler İçin Heyecan Başladı
4
Hava Kuvvetleri Ambulans Uçağı Acil Organ Nakli İçin Havalandı
5
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Domuz Eti Açıklaması
6
Beşiktaş'ta Kediyi Pencereden Attığı İddiasıyla Yargılanan Sanığa 3 Yıla Kadar Hapis İstemi
7
Erzurum'da 6-8 Ekim Olaylarına Yönelik Operasyon: 25 Şüpheli Yakalandı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak