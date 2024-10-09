Uluslararası STK'lerden İsrail'e Tepki: Gazze'de Zorunlu Göç İnsani Krizi Derinleştiriyor

İsrail'in Gazze'deki Zorunlu Göç Uygulamaları

Birçok uluslararası sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmasının insani durumu daha da kötüleştireceğini belirtti. Yaptıkları ortak açıklamada, bu durumun mevcut insani krizi derinleştireceği uyarısında bulundular.

Artan Tansiyon ve İnsani Felaket Uyarısı

Aralarında İngiltere, Fransa, ABD ve İsviçreli kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası yardım örgütü, Gazze'nin kuzeyinde artan tansiyonun insani felakete yol açabileceği konusunda çeşitli endişelerini dile getirdi. Açıklamada, "Bu adım, Gazze'nin kuzeyinde zaten korkunç hale gelmiş insani durumu daha da kötüleştirecek ve hayati öneme sahip insani yardım operasyonlarını engelleyecektir" ifadelerine yer verildi.

Güvenli Alan ve Yardım Dağıtımı Sorunları

Açıklamada, Gazze'de siviller için güvenli bir bölge kalmadığına ve insani yardım kuruluşlarının, yardımlarını dağıtırken yerinden edilme veya askeri operasyon tehdidi altında kalmamaları gerektiğine vurgu yapıldı. Birleşmiş Milletler'in Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığına dair tahminleri de belirtilerek, İsrail'in bu nüfusu tehlikeli bir rota üzerinden yoğun bölgelere göndermeye çalıştığı ifade edildi.

Uluslararası Hukuk ve Sivillerin Korunması

Açıklama, Gazze'deki güvenli bölgelerin hava saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekerek, tüm sivillerin, özellikle de çocuklar, sağlık durumu riskli olan hamile kadınlar ve yaşlıların uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bölgeden ayrılmak istemeyenlerin korunma haklarının ortadan kalkmadığına işaret eden kuruluşlar, İsrail'in, çatışma tarafı olarak sivilleri koruma ve insani yardımları engelsiz bir şekilde sağlama garantisi vermesi gerektiğinin altını çizdiler.

Cenevre Konvansiyonu'na Aykırılık

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin 4. Cenevre Konvansiyonu'na aykırı olduğu da belirtilirken, güvenli noktalarda yeterli hizmet ve barınma imkanının olmadığına dikkat çekildi. Ortak açıklamayı imzalayan kuruluşlar arasında Oxfam, Save the Children, ActionAid, Norveç Mülteci Konseyi, Danimarka Mülteci Konseyi, Dünya Doktorları, Terre des Hommes ve Handicap International gibi tanınmış uluslararası yardım örgütleri yer aldı.