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Uluslararası Suç Örgütü Elebaşı Guram Chikhladze İstanbul'da Gözaltına Alındı

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Uluslararası Suç Örgütü Elebaşı Guram Chikhladze İstanbul'da Gözaltına Alındı
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen bir şüphelinin Küçükçekmece'de olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Gürcistan uyruklu Guram Chikhladze'yi gözaltına aldı. Chikhladze'nin, 2016 yılında Beşiktaş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Rovshan Janiyev'in ağabeyi Namıq Janiyev'in elebaşılığını yaptığı "Janiyev suç örgütü" olarak da bilinen grubun y

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

ekipleri, uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen bir şüphelinin Küçükçekmece'de olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Gürcistan uyruklu

Guram Chikhladze

'yi gözaltına aldı. Chikhladze'nin, 2016 yılında Beşiktaş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı

Rovshan Janiyev

'in ağabeyi

Namıq Janiyev

'in elebaşılığını yaptığı "Janiyev suç örgütü" olarak da bilinen grubun yöneticilerinden olduğu tespit edildi. Chikhladze'nin, Rusya ve Azerbaycan'da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiği, Türkiye'de de silahlı korumalar eşliğinde zırhlı araçlarla gezdiği belirlendi. Rusya'da gerçekleşen çok sayıda cinayetin de faili olduğu belirtilen şüpheli için Rusya makamları tarafından Interpol aracılığıyla yakalama emri çıkartıldığı anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Chikhladze tutuklandı.

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