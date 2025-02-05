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Uluslararası Uzmanlar, Trump'ın Gazze'deki Etnik Temizlik Planını Açıkladı

Uluslararası hukuk uzmanları, Trump'ın Gazze'de etnik temizlik yapmayı planladığını ifade etti. Etkinlikte insan hakları ihlalleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 21:34
Uluslararası Uzmanlar, Trump'ın Gazze'deki Etnik Temizlik Planını Açıkladı

Uluslararası Hukuk Uzmanları, Trump'ın Gazze Planını Eleştirdi

Uluslararası hukuk uzmanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde gerçekleştirmeyi planladığı "etnik temizlik" stratejisini gündeme getirdi. Bu açıklamalar, Lübnan'daki Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yapıldı.

İnsan Hakları İhlalleri ve Çifte Standartlar

Etkinlikte, insan hakları hukukçusu ve aktivist Huwaida Arraf, Anayasal Haklar Merkezi kıdemli avukatı Diala Shamas ve Atina Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Thanasis Kampagiannis önemli açıklamalarda bulundu. Arraf, İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarında gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinin yalnızca Filistinlilere yönelik olmadığını vurgulayarak ABD'li Rachel Corrie'nin öldürülmesi gibi olaylara da dikkat çekti.

Arraf, "İsrail'in insan hakları ihlalleri sürekli bir tarzda devam ediyor" diyerek, ABD'nin İsrail'e verdiği destek nedeniyle uluslararası hukuku uygulamadığını belirtti.

Filistin İstisnası ve Soykırım Tanımları

Shamas ise Filistinlilerin haklarına yönelik uygulanan çifte standardı "Filistin istisnası" olarak tanımladı. 7 Ekim'den önce İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında "soykırım" ifadesinin kullanıldığını dile getirerek, "İnsanlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı şeyi tanımlamak için soykırım ifadesini kullandı" dedi. Bu ifadelerin gerekli olduğunu vurguladı.

Trump'ın Gazze'yi Devralma Açıklamaları

Trump, Beyaz Sarayda düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ni devralacaklarını ve burada patlamamış bombalar ile silahları sökme sorumluluğunu üstleneceklerini ifade etti. "Gazze artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı" diyen Trump, Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savundu.

Uluslararası Hesap Verilebilirlik Gerekliliği

Kampagiannis de İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerinden uluslararası mahkemelerde sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizerek, Batı'nın Filistin meselesinde daha aktif bir rol oynaması gerektiğini belirtti. "Biz Batı'daki insanlar olarak, Filistin direnişinin bize sağladığı imkanı kullanarak yapılması gerekeni yapacak mıyız?" diye sordu.

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