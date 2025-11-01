Uluslararası Yazarlar Buluşması: Dijitalleşme, Yapay Zeka ve Yazarlığın Geleceği

1. Uluslararası Yazarlar Buluşması'nda dijital dönemde yazarlık masaya yatırıldı

1 Kasım Dünya Yazarlar Günü dolayısıyla ilki düzenlenen "Uluslararası Yazarlar Buluşması", Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Esenler Belediyesi, Rami Kütüphanesi ve İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR) işbirliğiyle, Türkiye'den ve Balkanlar'dan seçkin yazarları bir araya getirdi.

Oturum: "Dijitalleşme Döneminde Yazarlık Etiği ve Sorumluluğu"

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt unutturmadan yönettiği oturumda, yapay zekanın yazarlık üzerindeki etkisi ve dijital çağın getirdiği etik sorumluluklar ele alındı.

Bozkurt, dijitalleşmenin hayatın her alanına yayıldığını ve bu sürecin yapay zekayla yeni bir boyut kazandığını vurguladı. Bozkurt, "Bu noktada, 'Böyle bir etki durumunda biz, kendimizden daha zeki varlıkları kontrol edebilecek miyiz' sorusu önemli bir hale gelmektedir. Hiçbir teknoloji, insanlık tarihinde yapay zeka kadar hızlı kabul görmedi." dedi.

İsmihan Şimşek: Yazarlığın evrimi ve yapay zeka asistanlığı

Yazar İsmihan Şimşek, yapay zekanın yazarlığı demokratikleştirdiğini belirtti. Senarist ve gazeteci arkadaşlarının yapay zekayı bir "ortak yazar" ya da asistan olarak kullandığını anlattı ve bunun süreçleri biçim değiştirerek devam ettirdiğini söyledi.

Şimşek, yazının kaynağının deneyim ve duygular olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Bir yapay zeka böyle bir deneyime sahip olmadığı için, onun yazdığı 300 sayfalık bir romanda böyle bir duyguyu verip veremeyeceğini sormamız gerekiyor. Ama öte yandan yapay zeka yardımıyla yazılan metinlerin olduğunu da biliyoruz. Anlaşılan o ki yazarlık belki kaybolmayacak ama bir evrim geçirecek."

Şimşek ayrıca deneyimin bir yazıya şekil veren en önemli unsur olduğunu ve yapay zekanın ilham, sezgi ve deneyime sahip olmadığı için insani üretime tam olarak erişemeyeceği görüşünü paylaştı.

Güray Süngü: Deha, hikâye ve yapay zekanın sınırları

Yazar Güray Süngü, yapay zeka ve insan ilişkilerinin uzun zamandır gündemde olduğunu hatırlatarak odaklanılması gereken noktanın deha olduğunu söyledi. Süngü, dehanın ortaya bir şey koyma iştiyakına vurgu yaparak Neşet Ertaş örneğini verdi: "Neşet Ertaş kendisini dinleyecek kimse olmasa bile türkü söylemeye devam ederdi. Bu durum, sanatsal üretimdeki 'tanrı parçacağı'dır."

Süngü, bir yazar olarak yapay zekayı hesaba katarak metin üretmek gerektiğini belirterek, romantik yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Benim için önemli olan yapay zekanın Franz Kafka kadar iyi bir metin yazması değil. Bu elbette mümkündür. Benim için önemli olan, Kafka'yı Kafka yapan hikayesidir. Yapay zeka, tam olarak buna sahip olamaz."

Aykut Ertuğrul: İnsanı insan yapan özellik üzerine düşünmek

Yazar ve editör Aykut Ertuğrul, asıl sorulması gerekenin "İnsanı insan yapan asıl şey nedir?" olduğunu vurguladı. Dijitalleşme ve yapay zekanın insanı geçip geçemeyeceği tartışmalarının çokça yapıldığını, ancak esas meseleyi kaçırmamak gerektiğini söyledi.

Ertuğrul, Garri Kasparov örneğini anımsatarak, Kasparov'un yapay zeka "Deep Blue" ile ilgili "Ben bir makine karşısında sadece insan gibi oynayarak, sezgilerimle ve hatalarımla birlikte kazanabilirdim" sözünü aktardı. Ertuğrul, yapay zekanın çoktan insandan daha iyi metinler yazmış olabileceğini, ancak kendisinin asıl olarak "insan, dolayısıyla yazar olmanın anlamı" üzerinde durduğunu belirtti.

Programın sonucu ve çıktı planları

Bu yıl ilki gerçekleştirilen "1. Uluslararası Yazarlar Buluşması"'nda yapay zeka, dijitalleşme ve yazarlık etiği gibi konular, toplam dokuz konuşmacının katılımıyla üç farklı oturumda tartışıldı. Programın sonunda elde edilecek çıktılar kitaplaştırılacak, sonuç bildirileri yayımlanacak ve yazarlar arasında kalıcı bir işbirliği ağı kurulması hedefleniyor.

1 Kasım Dünya Yazarlar Günü dolayısıyla bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Yazarlar Buluşması", Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt (solda), Yazar İsmihan Şimşek (sol 3), Yazar Güray Süngü (sağ 3), Yazar ve editör Aykut Ertuğrul (sağ 2)