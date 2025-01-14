Umdurman'daki Bombardımanda 120 Sivil Hayatını Kaybetti

Sudan'ın Umdurman bölgesinde düzenlenen bombardımanda 120 sivil yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:46
Umdurman'daki Bombardımanda 120 Sivil Hayatını Kaybetti

Umdurman'da Kanlı Bombardıman

Sudan'ın başkenti Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesinde gerçekleşen bir bombardımanda 120 kişi hayatını kaybetti. Bu acı olay, aktivistlerden oluşan Umbedda Acil Odası tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Bombardmanın, dün akşam saatlerinde Darüsselam Mahallesi'nde gerçekleştirildiği bildirildi.

Durum Ciddi

Açıklamada yer alan verilere göre, ilk belirlemelere göre 120 sivil yaşamını yitirdi. Bununla birlikte, çok sayıda yaralı olduğu ve ilk yardım ilaçları ile tıbbi malzemelere ulaşımda ciddi sıkıntıların yaşandığı belirtildi.

Sudan'daki Çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen çatışmalarla sarsılıyor. Bu savaşı sona erdirmeye yönelik yapılan tüm girişimler ise sonuçsuz kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler'e göre, bu çatışmalar sırasında 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeyi terk edenlerin sayısı 3 milyonu aşarken, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. Ayrıca 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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