Ümit Besen Köşk'te Engelli Hayranını Mutlu Etti

Cumhuriyet Bayramı konseri öncesi sıcak ziyaret

Ünlü sanatçı Ümit Besen, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser için geldiği Aydın'ın Köşk ilçesinde engelli hayranı Ömer Hızlı'yı ziyaret ederek gönlünü aldı.

Ömer Hızlı, engelinden dolayı tekerlekli sandalye ile dolaştığını belirterek, Besen'e sevgi ve nezaketi için teşekkür etti. Sanatçının Köşk'te vereceği halk konserini duyunca büyük mutluluk yaşadığını aktardı.

Hızlı, "Eserlerini dinlediğim ve sevdiğim bir sanatçı. Kendisi ile fotoğraf çektirmek istedim. Konser öncesi yanıma gelip gönlümü aldı. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Nezaketinden ve mütevazılığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" sözleriyle duygularını paylaştı.

Samimi ziyaret ve hatıra fotoğrafı, konser öncesi hayranı için unutulmaz bir anı oldu.

ÜMİT BESEN VE HAYRANI ÖMER HIZLI