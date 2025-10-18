Ümit Erkol Yeniden CHP Ankara İl Başkanı Seçildi

CHP Ankara 39. Olağan Kongresi'nde Ümit Erkol yeniden il başkanı seçildi; kongrede "blok liste" kabul edildi, 650 delegeden 418'i Erkol'a oy verdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 19:14
Ümit Erkol Yeniden CHP Ankara İl Başkanı Seçildi

Ümit Erkol Yeniden CHP Ankara İl Başkanı Seçildi

Kongrede oy çokluğuyla güven tazeledi

CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresinde mevcut başkan Ümit Erkol, yeniden il başkanı seçildi.

Kongre Detayları

Kongre, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde yapıldı. Divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin üstlendi.

Delegelerin oylarıyla "blok liste" yönteminin kabul edildiği kongrede, protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Seçim Sonucu

Tek aday olan mevcut başkan Ümit Erkol, 650 delegenin 418'inin oyunu alarak görevine yeniden seçildi.

CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde...

CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Salonda yapılan konuşmaların ardından CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, hazırlanan alanda oyunu kullandı. Erkol, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde...

İLGİLİ HABERLER

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya Gümüşhacıköy'de Kamyonla Çarpışan Araçta 4 Kişi Öldü
2
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Yardım ve Yargılama Talepleri
3
SOLOTÜRK Kayseri'de Nefes Kesen Gösteri Uçuşu
4
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor
5
İBB Şehir Tiyatroları Sezon Açılışını Gazze'de Öldürülen Çocuklara İthaf Etti
6
Kurtulmuş: 67 Öncesi Sınırlarda Egemen Filistin Devleti Orta Doğu Barışının Kapısı
7
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)