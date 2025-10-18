Ümit Erkol Yeniden CHP Ankara İl Başkanı Seçildi
Kongrede oy çokluğuyla güven tazeledi
CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresinde mevcut başkan Ümit Erkol, yeniden il başkanı seçildi.
Kongre Detayları
Kongre, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde yapıldı. Divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin üstlendi.
Delegelerin oylarıyla "blok liste" yönteminin kabul edildiği kongrede, protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.
Seçim Sonucu
Tek aday olan mevcut başkan Ümit Erkol, 650 delegenin 418'inin oyunu alarak görevine yeniden seçildi.
