Ümit Özat kararını verdi! Özat bakın hangi İBB başkan adayına oy verecek

Ümit Özat, Zafer Partisi İBB Adayı Azmi Karamahmutoğlu'na Destek Veriyor!

Spor ve sanat dünyasından seçim destekleri devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, yerel seçimlerde oyunu Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu'na vereceğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Ümit Özat, katıldığı bir programda seçim tercihini şu sözlerle dile getirdi: "Bir oyum var, o da Azmi Başkan'a İstanbul'da."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda Ümit Özat'ın desteğini duyurarak, "Adaşım Ümit Özat, Azmi Karamahmutoğlu ve Zafer Partisi’ne destek vereceğini açıkladı. İstanbul’da 1994 seçimleri gibi sürpriz bir sonuç kimseyi şaşırtmasın" ifadelerini kullandı.