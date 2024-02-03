Ümit Özat kararını verdi! Özat bakın hangi İBB başkan adayına oy verecek

Yerel seçimlere az bir zaman kala sanat ve spor camiasından da siyasi destek mesajları geliyor. Ümit Özat, Zafer Partisi’nin İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu’na oy vereceğini açıkladı.

Ümit Özat kararını verdi! Özat bakın hangi İBB başkan adayına oy verecek
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Ümit Özat, Zafer Partisi İBB Adayı Azmi Karamahmutoğlu'na Destek Veriyor!

Spor ve sanat dünyasından seçim destekleri devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, yerel seçimlerde oyunu Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu'na vereceğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Ümit Özat, katıldığı bir programda seçim tercihini şu sözlerle dile getirdi: "Bir oyum var, o da Azmi Başkan'a İstanbul'da."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda Ümit Özat'ın desteğini duyurarak, "Adaşım Ümit Özat, Azmi Karamahmutoğlu ve Zafer Partisi’ne destek vereceğini açıkladı. İstanbul’da 1994 seçimleri gibi sürpriz bir sonuç kimseyi şaşırtmasın" ifadelerini kullandı.

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