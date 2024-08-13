Ümit Özdağ Adana'da Tarım ve Mimarlar ile Buluştu

Ümit Özdağ Adana Ziyaretinde Tarım ve Mimarlık Üzerine Vurgu Yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Adana Çiftçiler Birliğini ziyaret eden Özdağ, burada yerel çiftçilerle bir araya geldi.

Stratejik Çalışmalara Dikkat Çekti

Özdağ, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ile yaptığı görüşmede, diğer siyasi partilerden farklı olarak stratejik ve bilimsel temelli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. "Gıda ve su güvenliğinin sağlanması, Türkiye'nin öncelikleri arasında olmalıdır," dedi.

Tarım ve Ekonomik Kalkınma

Özdağ, ekonomik kalkınmanın tarımdan başlaması gerektiğini ifade ederek, "Köylerimizi canlandırmak zorundayız," ifadesini kullandı. Tarım sorunlarını bildiklerinin altını çizen lider, köye dönme isteği olan gençleri destekleyeceklerini söyledi.

Mimarlar Odası Ziyareti

Sonrasında Mimarlar Odası Adana Şubesini ziyaret eden Özdağ, Şube Başkanı Canan Aksu ile birlikte mimarlık alanındaki sorunları ele aldı. Ayrıca, bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla sohbet ederek, halkın görüşlerini dinledi.

Havalimanı Açıklaması

Adana Havalimanı önünde basın açıklaması yapan Özdağ, havalimanının açık kalması gerektiğini savundu. Bu bağlamda, ulaşım ve turizm açısından havalimanının önemini vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti.