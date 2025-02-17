Ümit Özdağ Hakkında Cumhurbaşkanı'na Hakaret İddianamesi Hazırlandı

Ümit Özdağ'a Yönelik İddianame

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaleme alındı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Özdağ ise "şüpheli" konumunda yer aldı.

Olayın Arka Planı

İddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak tarihinde partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bazı ifadeler kullandığı belirtiliyor. Bu ifadelere dayanan resen soruşturma başlatıldığı ifade edilmektedir.

Özdağ'ın kullandığı sözlerin Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğuna dair bulguların olduğu vurgulandı. Ayrıca, suçla ilgili olarak Adalet Bakanlığından kovuşturma izni alındığı da kaydedildi.

Tutuklama Kararı ve Ekstra Suçlamalar

İddianamede, Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama kararı verildiği, bu suçla ilgili ayrılan soruşturmanın devam etmekte olduğu da belirtildi.

Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerinin, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu ifade edildi. Bu nedenle, Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işlediğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu vurgulandı.

Hapis Cezası ve Kamu Görevinden Yoksunluk Talebi

Özdağ hakkında belirtilen suçtan dolayı, hapis cezası talebinde bulunulmasının yanı sıra, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine dayanarak, kamu görevlerini üstlenmekten yoksun bırakılması da talep edildi. İddianame, gereği değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine sevk edildi.