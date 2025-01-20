Ümit Özdağ Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı

Özdağ Hakkında Soruşturma Süreci Başladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ’ın 19 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere dair adım attı.

Bu gelişme, Özdağ’ın konuşmalarının içeriği nedeniyle gündeme geldi ve soruşturma süreci hız kazandı. Kamuoyunun dikkatini çeken bu durum, siyasi tartışmaları da alevlendirdi.