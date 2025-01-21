Ümit Özdağ İçin Tutuklama Talebi: Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle resen başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Özdağ, emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yaklaşık 3 saat süren ifade işlemleri tamamlanan Özdağ, ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Özdağ'a yöneltilen suçlamalar arasında, 19 Ocak'taki istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan da başlatılan soruşturma bulunuyor. Özdağ’ın, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildiği ve burada gerçekleştirilen işlemlerinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.