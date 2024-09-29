Ümit Özdağ, Ordu'da Zafer Partisi Kongresine Katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ordu’da Kongre Düzenledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da gerçekleştirilen 2. olağan kongresine katıldı. Kongre, partinin il başkanlığında düzenlenirken, Özdağ önemli mesajlar verdi.

Kokarca Tehditi ve Fındık Üretimi

Özdağ, konuşmasında fındık üretimine zarar veren kahverengi kokarca böceğine dikkat çekerek, "Bu yıl gerekli mücadele yapılmadığı için kokarca, Karadeniz sahilinde, özellikle Ordu ve Giresun'da fındık üretimini ciddi şekilde tehdit etmektedir," ifadelerini kullandı.

Özdağ, banyaga zarar veren bu zararlıyla ilgili önlemler alınması çağrısında bulunarak, "Fındık üreticisi kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. Kokarca, yalnızca fındığa değil, her tür ağaca zarar verebilecek bir tehditdir. Küresel ısınmanın etkileri ve bu zararlının Gürcistan'dan nasıl geldiği üzerine spekülasyonlar bulunuyor. Bunun araştırılması gerekiyor," dedi.

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Özdağ, iktidara geldiklerinde sığınmacıları ülkelerine geri göndereceklerini, enflasyonu ve konut fiyatlarını düşüreceklerini, uyuşturucu ve sanal kumara karşı büyük bir mücadele başlatacaklarını belirtti.

Konuşmasının ardından, Özdağ, partiye yeni katılan üyelerin rozetlerini takarak, destekçilerle bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da partisinin 2. olağan kongresine katıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da partisinin 2. olağan kongresine katıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da partisinin 2. olağan kongresine katıldı.